Bạn trẻ hào hứng thay ảnh đại diện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

SVO - Những ngày này, các bạn trẻ, các trang thông tin điện tử của các trường đại học đang đồng loạt 'khoác áo mới' cho ảnh đại diện, hòa chung không khí hân hoan Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chỉ với một hành động đơn giản, thay ảnh đại diện mang sắc cờ đỏ sao vàng hoặc khung avatar kỷ niệm, các bạn trẻ đã gửi gắm trọn vẹn tình yêu, niềm tự hào và sự gắn kết với Tổ quốc.

Thanh Ngân (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Khi nhìn thấy bạn bè đồng loạt đổi ảnh đại diện mang sắc cờ đỏ sao vàng, mình cảm nhận rõ rệt tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ. Việc thay ảnh đại diện tuy nhỏ, nhưng là cách để mỗi người trẻ chúng mình gửi gắm tình yêu Tổ quốc và cùng hòa chung nhịp đập với hàng triệu trái tim Việt Nam”.

z6911401810336-33fc7dce77bec891026e86212aa15150.jpg
Các bạn trẻ thay ảnh mừng Quốc khánh cùng những dòng caption đầy tự hào về Tổ quốc thân yêu.

Không chỉ giới trẻ trên mạng xã hội, các Đoàn trường đại học trên địa bàn TP. HCM cũng nhanh chóng cập nhật bộ nhận diện và logo Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trên các kênh thông tin điện tử.

z6911517620354-c4870e6d2859e99cf9af5c5dd82ee79a.jpg
Bộ nhận diện của fanpage Đoàn trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM).

Bảo Trân - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) cho biết: “Bộ nhận diện mà Trường thực hiện mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, với nền là bản đồ Tổ quốc. Trên đó, những họa tiết trống đồng gợi nhắc về cội nguồn văn hóa từ thuở các Vua Hùng dựng nước, hòa quyện cùng hình ảnh các địa danh nổi tiếng trải dài từ Bắc chí Nam - biểu tượng của non sông liền một dải. Tất cả hòa trong không khí hân hoan hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước. Bộ nhận diện còn gửi gắm tinh thần ‘Sức trẻ Nhân văn – vươn ra biển lớn’, nhắc nhở sinh viên Nhân văn luôn khắc ghi trách nhiệm, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để cống hiến và hội nhập trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đằng sau những sản phẩm thiết kế bắt mắt ấy là tâm huyết của những người trẻ. Công Khải (tác giả một số ấn phẩm chào mừng ngày lễ) chia sẻ: “Khi bắt tay vào thiết kế bộ nhận diện chào mừng cột mốc trọng đại của đất nước, mình luôn mang trong tim cảm xúc tự hào sâu sắc. Mục tiêu của mình là truyền tải được tinh thần dân tộc, niềm tự hào và sự tươi trẻ vào từng đường nét. Cảm hứng lớn nhất đến từ đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm nay ‘Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc’ kết hợp với những nét đặc trưng của ba miền, để khắc họa trọn vẹn hình ảnh non sông liền một dải, gắn kết và vững bền”.

Phong trào thay avatar chào mừng lễ lớn cũng nằm trong Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, do Hội LHTN Việt Nam phát động. Chiến dịch kêu gọi thanh niên và người dân cả nước đồng loạt thay khung ảnh đại diện để thể hiện tình yêu, niềm tự hào và sự đoàn kết hướng về Tổ quốc trong dịp kỷ niệm trọng đại này.

z6911401930475-36485c4bbae5980b3b89c7439ff828db.jpg
Các bạn trẻ hưởng ứng thay khung ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ, những tấm ảnh đại diện đỏ rực trên mạng xã hội không chỉ tạo nên một “bản hòa ca” thị giác mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước, đoàn kết và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Vỉnh Dỳ - Ngọc Minh
