‘Nôi Sắc Nối’: Gắn kết khoảng cách thế hệ bằng những câu chuyện cảm xúc

SVO - Hơn cả một đồ án tốt nghiệp, 'Nôi Sắc Nối' là một chiến dịch truyền thông của nhóm sinh viên trường ĐH FPT Cần Thơ, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách thế hệ trong các gia đình Việt Nam về định hướng tương lai của người trẻ.

Khi "an toàn" và "tự do" tìm thấy điểm chung

Chiến dịch ra đời từ chính những trăn trở về mâu thuẫn thường thấy trong các gia đình: Cha mẹ ưu tiên sự ổn định, an toàn, trong khi con cái lại đề cao đam mê và sự độc lập. Những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản lại dễ biến thành tranh cãi, khiến nhiều người trẻ chọn cách im lặng. "Nôi Sắc Nối" được triển khai nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành, mở ra cơ hội để cả hai thế hệ tìm thấy tiếng nói chung thay vì im lặng và tạo khoảng cách.

Thông qua các hoạt động như workshop và triển lãm nghệ thuật "BackHOME: Gom ký ức”, chiến dịch đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Tại đây, người tham gia được tự tay làm khung ảnh, khám phá các góc trò chơi gợi ký ức và tham gia "Nối Studio" để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Những hoạt động này giúp khơi gợi lại những kỷ niệm thân thương, từ đó tạo ra một không gian để các thành viên trong gia đình có thể chia sẻ và gắn kết một cách tự nhiên.

Hơn cả một đồ án, đó là nỗ lực xã hội đầy cảm hứng

Không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng sinh viên và phụ huynh ở Đồng bằng Sông Cửu Long, "Nôi Sắc Nối" còn gây ấn tượng mạnh mẽ với những phản hồi tích cực và các clip truyền cảm hứng đạt hàng triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Thiên Ngân (K17, FPT Cần Thơ) cho biết: “Triển lãm khiến mình lặng đi một lúc, tự nhiên thấy yêu thương gia đình mình hơn. Mình chỉ muốn về nhà thật nhanh, ngồi bên cạnh bố mẹ, kể cho nhau nghe vài điều nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày”.

Từ một đồ án tốt nghiệp, "Nôi Sắc Nối" đã trở thành một dự án xã hội đầy cảm hứng, giúp các bạn sinh viên không chỉ rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn học được cách lắng nghe, thấu cảm và tôn trọng sự khác biệt giữa các thế hệ. Chính trải nghiệm này đã giúp các bạn trưởng thành hơn, cả trong tư duy nghề nghiệp lẫn mối quan hệ cá nhân với gia đình.