‘Hành trình biết ơn’ của chàng trai TP. HCM đạp xe xuyên Việt để vượt ra vùng an toàn

SVO - Nguyễn Văn Hoàn, một hướng dẫn viên du lịch 23 tuổi (TP. HCM) đã quyết định thực hiện một hành trình đầy thử thách bằng cách đặt xe xuyên Việt. Hoàn đặt tên cho hành trình của mình là 'Hành trình biết ơn', bởi những gì anh nhận được trên suốt chặng đường dài đã vượt xa mong đợi.

Vượt qua trở ngại ban đầu và chuẩn bị cho hành trình

Ngay từ khi ấp ủ ý định đạp xe xuyên Việt, Hoàn đã phải đối mặt với rào cản lớn nhất về mặt tinh thần sự phản đối từ gia đình. Bố mẹ lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của Hoàn khi phải đối mặt với những nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt. Phải mất nhiều ngày thuyết phục, Hoàn mới nhận được sự đồng ý miễn cưỡng từ gia đình. Vượt qua được trở ngại này, chàng trai càng thêm quyết tâm. Hoàn dành 15 ngày để chuẩn bị tinh thần và một tuần để hoàn tất mọi thứ, từ việc lên lộ trình chi tiết cho từng chặng đường đến chuẩn bị hành lý và trang thiết bị.

Hành trang của Hoàn xuất phát từ TP. HCM.

“Cái khó nhất là mình xin tài trợ xe đạp các bên cửa hàng khá khó, mất nhiều thời gian. Sau rất nhiều gmail được gửi đi thì may mắn mình được đơn vị kinh doanh xe đạp tài trợ gói xe đạp đồng hành. Bên cạnh sự chuẩn bị về tài chính và thông tin hành trình thì món đồ bất ly thân với mình là bộ dụng cụ sửa xe đạp và 2 cái ruột dự phòng, ngừa trường hợp xe hỏng giữa đường vắng”, Hoàn cho biết.

Chiếc xe đạp đồng hành với chuyến đi của Hoàn.

Những cảnh đẹp trên đường đi mà Hoàn ghi lại.

Chuyến đi của những khoảnh khắc đáng nhớ và lòng tốt từ người lạ

Hành trình của Hoàn không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bên cạnh những thách thức về thể chất và tinh thần, chàng trai còn được chứng kiến và cảm nhận sâu sắc về lòng tốt của con người Việt Nam. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi anh kiệt sức ở Quảng Ngãi, không tìm được chỗ nghỉ. May mắn thay, hai vợ chồng chủ nhà đã cho anh ở lại mà không hỏi giá, khiến Hoàn vô cùng xúc động.

Hoàn dừng chân tại địa phận Huế.

Ngoài ra, Hoàn còn nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ những người xa lạtrên đường: một chai nước, vài lời chúc mạnh khỏe hay những ánh mắt hiếu kỳ, ngưỡng mộ từ những đứa trẻ. Tất cả những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực, khiến Hoàn cảm thấy mình không hề đơn độc. Khi đạp xe về gần đến nhà ở Khánh Hòa, Hoàn cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Anh trở về trong vòng tay của người mẹ, người từng phản đối giờ lại đón con bằng nụ cười hạnh phúc, lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn và nước uống.

Những người bạn mà Hoàn gặp trên hành trình.

Sau chuyến đi, Hoàn đã có những dự định rõ ràng hơn cho tương lai, anh dự định sẽ chinh phục Việt Nam một lần nữa, nhưng lần này sẽ bằng xe máy. Chàng trai cũng sẽ viết một cuốn nhật ký để lưu giữ lại những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi trẻ.