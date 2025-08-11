Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường đại học tại TP. HCM cấp học bổng 300 triệu đồng cho nam sinh giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2025

SVO - Trường ĐH KHTN ĐHQG TP. HCM cho biết, Lê Kiến Thành – Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đã đăng ký nguyện vọng 1 vào Chương trình Tiên tiến (APCS), khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) và đã được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng.

Trong thời gian học tại THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), Lê Kiến Thành đạt nhiều thành tích nổi bật như: Giải Nhất Tin học cấp Tỉnh lớp 12 và giải Nhì Quốc gia môn Tin học, năm 2022 - 2023; giải Nhất Tin học cấp Tỉnh và Quốc gia, giải Nhất bảng Chuyên, Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXIX, năm 2023 - 2024; Huy chương Vàng ICPC National và ICPC Regional Asia Hanoi năm 2024; Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương 2025; Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế năm 2025.

524989958-1150581210436340-949320557254060488-n.jpg
Lê Kiến Thành sẽ nhận được học bổng 300 triệu đồng do trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) cấp.

Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 27/7 đến 3/8, tại thủ đô Sucre, Bolivia. Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh tham dự và đều đoạt giải: Lê Kiến Thành giành Huy chương Vàng; Đặng Huy Hậu (trường THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng) và Nguyễn Bùi Đức Dũng (trường THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội) đều giành Huy chương Bạc; Huy chương Đồng thuộc về Ninh Quang Thắng (trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh).

Hà Chi
