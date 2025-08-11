Chàng trai đạp xe xuyên Việt để đón Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

SVO - Trước thềm Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Trần Hiển Vinh (2002, TP. HCM), đã truyền cảm hứng đến nhiều người trẻ khi thực hiện hành trình đạp xe từ TP. HCM đến Thủ đô Hà Nội.

Tự mình trải nghiệm

Là một nhà sáng tạo nội dung thường chia sẻ thông tin hữu ích về sức khỏe, Hiển Vinh vẫn luôn đề cao giá trị truyền tải mà mình có thể mang đến cho người xem. Sau một thời gian chuyên tâm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đến một ngày, Vinh nảy ra ý tưởng sẽ làm một hành động thiết thực hơn. Ý tưởng đạp xe xuyên Việt đã nhen nhóm từ đây.

Lớn lên cùng điện thoại thông minh, Vinh đã từng nghĩ rằng, những gì nhìn thấy trên màn hình điện thoại chính là tất cả những gì thế giới có. Thế nhưng, suy nghĩ của Hiển Vinh bây giờ đã khác đi: “Có những điều, dù ở nhà, dành cả năm tìm kiếm cũng không thấy, chỉ khi mang ba lô lên và bước ra ngoài, tự mình trải nghiệm, mới thật sự nhìn thấy và cảm nhận được”. Càng nghĩ về điều này, Hiển Vinh càng có thêm động lực để hiện thực hóa hành trình xuyên Việt này.

Hiển Vinh lúc bắt đầu hành trình từ TP. HCM. (Ảnh: NVCC)

Hiển Vinh đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi. (Ảnh: NVCC)

Giai đoạn chuẩn bị cho chặng đường dài, Hiển Vinh đều đặn luyện tập, đặt ra mục tiêu đạp xe mỗi ngày của mình là 50 km. Đêm trước ngày xuất phát, Vinh không ngủ nổi. Đến ngày 16/7, Trần Hiển Vinh chính thức bắt đầu hành trình tại Gigamall Thủ Đức (TP. HCM).

Sau hơn ba tuần, đến ngày 9/8, anh đã đặt chân đến Nghệ An, với chặng đường mỗi ngày trung bình 100 km. “Có ngày, mình đạp được đến 130 km nhưng cũng có những ngày chỉ đạp được khoảng 80 km, vì thủng lốp, vì đường vắng khó tìm nhà nghỉ”, Vinh nhớ lại.

Hiển Vinh khi đến địa phận Bình Định (cũ).

Hiển Vinh cho biết, anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc mà chỉ nghĩ đến cách hoàn thành hành trình này thật nhanh. Vinh tin rằng, đây là hành trình của sức bền, nên không tăng tốc mà chỉ kéo dài thời gian đạp xe.

Khi ta còn trẻ

Trần Hiển Vinh luôn cảm thấy may mắn vì vẫn đang còn trẻ, còn nhiều thời gian và sức khỏe. Chàng trai tâm niệm rằng: “Trong những tháng ngày của tuổi trẻ này, nếu mình không làm điều mình muốn ngay bây giờ thì chờ đến bao giờ?”.

Chính vì vững lòng tin, Hiển Vinh vẫn đang chầm chậm chinh phục từng cung đường đầy thử thách. Một trong số đó là chặng đường từ Huế đến Vinh. “Giữa cái nắng 38 độ của mùa Hè, mình đạp xe mà cứ tưởng đang đi trong sa mạc. Tầm 12h trưa, mình muốn nghỉ chân nhưng cũng không tìm được quán cà phê võng nào. Mình nghĩ rằng, nếu đạp tiếp thì có khi ngất dưới cái nắng gắt này, nên đã chọn cách nằm chợp mắt trong một mái hiên ven đường. Lúc đó, mình cảm giác như đang nằm trên lò nướng vậy…”, Hiển Vinh bộc bạch.

Hiển Vinh ghi lại kỉ niệm ở Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

Vinh kể thêm, đến tối, được nằm ở nhà nghỉ, dù đã bật máy lạnh thì da tay của anh vẫn hừng hực hơi nóng và rát.

Vượt qua được những thách thức đó, Vinh cũng được đổi lại những khoảnh khắc ấm áp từ những người mà anh gặp trên đường. Hiển Vinh nhớ mãi lời nhắc nhẹ nhàng mà thân thương từ một người qua đường ở Hà Tĩnh: “Lốp sau mềm rồi cháu ơi, bơm đi nhé!”. Đi thêm một đoạn, một cô bán rau cũng dặn Vinh điều tương tự.

Chuyến đi đã cho Vinh những trải nghiệm thú vị mà Vinh không hình dung được trước đó. (Ảnh: NVCC)

“Có lần khác, mình ghé quán nước uống sinh tố mãng cầu, rồi còn được chủ quán tặng thêm một ly cam ép và dặn: “Trời nắng, nhớ đeo kính râm vào”. Hay khi đến TP. Vinh, cô chủ nhà nghỉ biết mình đạp xe từ TP. HCM ra Hà Nội nên đã giảm giá phòng từ 250.000 đồng xuống còn 200.000 đồng cho một ngày nghỉ”, Vinh kể. Đó là những khoảnh khắc mà theo Vinh nói là ấm áp như được người dân “ôm” vào lòng.

Trần Hiển Vinh dự kiến sẽ đến Thủ đô Hà Nội vào ngày 21/8.

Hiển Vinh cho biết, khi đi một mình trên đường dài, người ta thường dễ nảy ra nhiều ý tưởng sáng tạo. Nhận thấy bản thân còn gặp nhiều khó khăn trên hành trình xuyên Việt, Vinh đã ấp ủ việc chia sẻ các mẹo đi xuyên Việt để mọi người sẽ không phải chật vật như mình. Vinh hy vọng có thể biến câu chuyện của mình thành giá trị và thông tin hữu ích cho người xem. Cùng với đó, Hiển Vinh cũng mong muốn chia sẻ hành trình kỷ luật của bản thân để có thể thực hiện chuyến đi từ Nam ra Bắc này. Một ngày của Hiển Vinh vẫn đang đều đặn bắt đầu từ 5h30 và kết thúc lúc 21h30, với khẩu hiệu “Xuyên Việt trong sự kỷ luật”.