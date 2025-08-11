Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tốt nghiệp đại học loại Giỏi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Chi
SVO - Thông tin từ trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM), Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa tốt nghiệp loại Giỏi, ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) và trường ĐH West of England (Anh Quốc).

Đợt xét tốt nghiệp định kỳ của hai trường vào tháng Bảy vừa qua, sinh viên Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã được công nhận tốt nghiệp loại Giỏi.

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) còn cho biết, phía trường ĐH West of England cũng đang cân nhắc trao học bổng thạc sĩ cho sinh viên Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Trước đó, Bảo Ngọc từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và xuất sắc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô còn là thành viên tích cực của chương trình Gen Zero, hướng đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

z6074840909378-05af4c49d71cae0c137e95fa16f71164-1993-6505-6491.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc (áo dài đỏ) cùng các bạn sinh viên lan tỏa chương trình 'Gen Zero'.

Hoa hậu Bảo Ngọc cũng đồng hành cùng Mạng lưới Thanh niên Hành động vì Khí hậu Việt Nam (YNet Việt Nam), với vai trò Điều phối viên Chương trình, cùng nhau soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về Biến đổi Khí hậu.

founder-cua-gen-zero-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-ve-bien-doi-khi-hau-cua-lien-hop-quoc-lan-thu-29-cop-29-anh-nvcc-1240-6625-6788.jpg
Founder của 'Gen Zero' tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 29 - COP29. (Ảnh: NVCC)
z6363094798399-4d90b7505664eec0a1beb57fb5bfac20-5059-8551.jpg
Bảo Ngọc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại TP. HCM.

Chính những đóng góp nổi bật của mình trong năm 2024, Bảo Ngọc đã nhận 'Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024’. Bảo Ngọc còn nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau về việc Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau và nhiều bằng khen của các tổ chức khác.

