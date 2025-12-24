Giáng sinh là phải có quà, mở ShopeeFood để khui 'sít-rịt' ngập tràn mùa lễ hội

Chẳng cần phải viết điều ước, Giáng sinh năm nay bạn chỉ cần mở ShopeeFood là loạt quà ưu đãi đã “tự tìm đến”, giúp mùa lễ hội thêm trọn vị với muôn vàn lựa chọn ăn uống hấp dẫn.

Giáng sinh gõ cửa, deal thương hiệu giảm một nửa

Sau một năm bận rộn xoay vòng giữa công việc, học tập và những deadline nối tiếp nhau, Giáng sinh chính là cái cớ hoàn hảo để tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon đúng nghĩa. Còn với hội đang “manifest” chuyện tình duyên, biết đâu chỉ cần một phần ăn được gửi kèm lời nhắn ngọt ngào đến crush cũng đủ mở ra một khởi đầu lãng mạn trong mùa lễ hội này thì sao?

Thế nên Giáng sinh năm nay, ShopeeFood vào vai “ông già Noel” hào phóng, mang đến loạt ưu đãi giảm đến 50% từ hàng loạt thương hiệu quen thuộc. Nhờ đó, các tín đồ ẩm thực có thể thoải mái gọi món từ bữa chính no nê đến các món tráng miệng ngọt ngào mà vẫn nhẹ ví, chẳng cần đắn đo chuyện chi phí.

Tận hưởng loạt ưu đãi giảm đến 50% từ các thương hiệu đình đám trong mùa Giáng sinh năm nay.

Nhắc đến tiệc cuối năm là nhắc đến những món ăn vừa dễ ăn cùng, vừa dễ làm cả hội hào hứng và gà rán luôn là lựa chọn “quốc dân” không bao giờ vắng mặt. Nhân dịp này, Texas Chicken đã tung ra combo 13 món với mức giá cực “mềm” chỉ 199.000 đồng gồm 3 miếng gà bơ tỏi và thảo mộc đậm vị, 1 bánh cuộn Zesty Crunch giòn rụm, 6 miếng gà Popcorn sốt phô mai béo ngậy, 2 thanh cá cùng 1 chai Coca-Cola mát lạnh, vừa đủ no, vừa đủ vui cho một bữa tiệc Giáng sinh tại gia.

Ngoài ra, một lựa chọn khác cũng hấp dẫn không kém chính là combo “Vui Tiệc Cuối Năm” đến từ Lotteria. Chỉ với 109.000 đồng, bàn tiệc đã có đủ món để chiều lòng cả hội: gà rán giòn rụm, mì Ý chua ngọt, burger Bulgogi đậm đà, khoai tây chiên nóng hổi kèm 2 ly Pepsi mát lạnh. Đặc biệt, khi nhập mã SVIPLOTTERIA25 (số lượng có hạn), bạn còn được giảm thêm 25.000 đồng cho đơn từ 109.000 đồng.

Giáng sinh năm nay cũng là thời điểm lý tưởng để tự thưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên ly nước và chiếc bánh yêu thích từ The Coffee House. Chỉ với 39.000 đồng, bạn đã có thể chốt đơn combo 1 bánh - 1 nước, bắt đầu buổi sáng bằng cà phê sữa đá cùng bánh mì que giòn thơm, hoặc “đổi gió” buổi chiều với trà sữa Oolong nướng B’lao kết hợp bánh mochi kem mềm mịn. Đặc biệt, áp dụng mã TCHGIAM50 (số lượng có hạn), đơn hàng còn được giảm đến 50% (tối đa 33.000 đồng).

Không kém phần hấp dẫn, Maycha cũng góp vui mùa lễ hội với ưu đãi giảm 30% cho toàn bộ trà sữa và trà trái cây duy nhất trong ngày 24.12. Chưa hết, đơn hàng từ 180.000 đồng còn được giảm thêm 60.000 đồng khi nhập mã MAYCHA60 (số lượng có hạn). Một lời rủ hội chị em mở tiệc trà chiều, vừa tám chuyện vừa chill trong không khí Noel là đủ thấy Giáng sinh thêm tròn vị.

Ăn ngon hết mình, nhờ voucher khủng hết cỡ

Cuối năm là lúc chi tiêu tăng cao với đủ khoản quà tặng, tiệc tùng, gặp gỡ. Giữa lúc ví tiền “kêu cứu”, ShopeeFood xuất hiện như ông già Noel với loạt voucher giảm sâu, giúp bạn ăn ngon thả ga mà vẫn nhẹ gánh ngân sách.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sử dụng voucher giảm đến 240.000 đồng được tung ra mỗi ngày trên ShopeeFood

Cụ thể, chỉ cần nhập mã GIANGSINH120, bạn sẽ được giảm 30%, tối đa 120.000 đồng cho đơn hàng từ 100.000 đồng. Trong khi đó, mã GIANGSINH240 mang đến ưu đãi giảm 25%, tối đa lên đến 240.000 đồng cho đơn từ 60.000 đồng, vừa vặn cho những buổi tiệc tụ họp cuối năm.

Tiệc càng đông, deal càng to

Bên cạnh những bữa ăn cho riêng mình, Giáng sinh còn là mùa của những cuộc tụ họp ấm áp. Có người chọn quây quần tại nhà cùng hội cạ cứng, có người lại rủ hội đồng nghiệp mở một bữa tiệc nhỏ ngay tại văn phòng. Chẳng cần chuẩn bị quá cầu kỳ, chỉ cần vài món ngon đúng gu và không khí đủ rộn ràng là ngày Noel đã trở nên đáng nhớ.

Thế nhưng, đặt đồ ăn cho nhiều người thường không đơn giản như tưởng tượng. Người thích món mặn, người mê đồ ngọt, chưa kể chuyện ghi nhớ từng món, từng yêu cầu riêng và chia tiền sao cho tiện. Giờ đây, chỉ cần sử dụng tính năng Đặt đơn nhóm trên ShopeeFood là mọi chuyện trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Càng đông người đặt thì ưu đãi giảm giá lại càng sâu. Đặt đơn nhóm trên ShopeeFood ngay!

Với tính năng Group Order, mỗi thành viên có thể tự chọn món theo sở thích, ghi chú riêng nếu cần, hệ thống sẽ tự động tổng hợp đơn và chia hóa đơn rõ ràng cho từng người. Đặc biệt, càng đông người tham gia, ưu đãi càng “hời”, với mức giảm từ 5.000 đồng đến 25.000 đồng tùy theo số lượng thành viên trong nhóm.

Dù là bữa ăn một mình hay tiệc tụ họp rộn ràng cùng bạn bè, chỉ cần “bật mood” Giáng sinh là ShopeeFood đã sẵn sàng. Với một vài cú chạm trên ứng dụng, món ngon cùng loạt ưu đãi sẽ lập tức gõ cửa, khuấy động trọn vẹn không khí tiệc tùng mùa lễ hội này.