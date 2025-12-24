Prudential trao 2.600 phần quà Giáng Sinh, lan tỏa yêu thương đến bệnh nhi

Khép lại những ngày cuối năm, Prudential Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động Giáng Sinh “Trao Gửi Yêu Thương”, trao 2.600 phần quà đến bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội, lan tỏa sự sẻ chia, tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình trong quá trình điều trị.

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng Sinh cho bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

“Trao Gửi Yêu Thương” là chuỗi hoạt động cộng đồng trọng điểm của Prudential trong năm kỷ niệm 26 năm doanh nghiệp hiện diện tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Prudential đã trao tổng cộng 2.600 phần quà, với tổng giá trị khoảng 800 triệu đồng. Mỗi phần quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi và gấu bông, được quyên góp từ chính cán bộ nhân viên và tư vấn viên Prudential trên toàn quốc. Tại TP.HCM, hoạt động diễn ra ngày 12/12 trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 1, mang đến không khí Giáng Sinh ấm áp cho các bệnh nhi ngay tại khoa điều trị.

Tiếp nối hành trình, các hoạt động tại Bệnh viện Nhi Hà Nội ngày 22/12 và Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 23/12 đã mang không khí Giáng Sinh an lành đến hàng nghìn bệnh nhi phía Bắc. Những món quà nhỏ cùng sự hiện diện, hỏi thăm trực tiếp từ đại diện Prudential đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc tích cực, giúp các em vơi bớt áp lực điều trị.

Năm 2025 cũng đánh dấu 25 năm hợp tác giữa Prudential và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, với tổng đóng góp hơn 15 tỷ đồng cho các sáng kiến vì trẻ em. Qua hành trình “Trao Gửi Yêu Thương”, Prudential tiếp tục khẳng định cam kết kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững tại Việt Nam.