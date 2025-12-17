Độc đáo lớp học kiếm đạo giữa lòng Hà Nội: Nơi tiếng thét làm nên ‘đạo’ của người cầm kiếm

SVO - Kendo (kiếm đạo) đang trở thành hoạt động rèn luyện thu hút nhiều người trẻ tại Hà Nội nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa thể chất và tinh thần. Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật thi đấu, bộ môn này còn đặt ra những yêu cầu khắt khe về nghi thức và thái độ nhằm rèn giũa tính kiên nhẫn cùng cốt cách của người cầm kiếm.
Để đảm bảo an toàn, võ sinh bắt buộc trang bị bộ giáp bảo hộ mang dáng dấp võ sĩ Samurai gồm: mặt nạ, giáp ngực, găng tay, giáp hông... giúp bảo vệ cơ thể trước những đòn đánh uy lực.
Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Văn Minh, người thầy phụ trách CLB với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, lý giải về những tiếng thét đặc trưng trong môn võ này. Theo anh, đó không đơn thuần là để áp đảo đối thủ. "Về mặt vật lý, tiếng thét giúp cơ thể hít thở sâu, tăng cường oxy và thải CO2 để năng lượng gia tăng mạnh mẽ hơn. Về mặt tinh thần, nó giúp tâm trí tập trung tối đa, các bộ phận trên cơ thể cùng hoạt động theo một nhịp điệu hợp nhất", anh Minh chia sẻ.
Sự hợp nhất ấy dẫn đến một khái niệm cốt lõi trong Kendo: Ki-Ken-Tai-Ichi (Khí – Kiếm – Thể nhất thống). Chị Triệu Hồng Ngọc - một thành viên kỳ cựu và là gương mặt quen thuộc của Đội tuyển quốc gia, giải thích cặn kẽ hơn về triết lý này. "Kiếm là sự nối dài của tay, tay là sự tiếp nối của cơ thể, và cơ thể là biểu hiện của tinh thần. Một đòn đánh chỉ thật sự trọn vẹn khi sức mạnh của tinh thần và thể chất hòa làm một. Không có sự hợp nhất ấy, không thể tạo ra một ippon (đòn ghi điểm) đúng nghĩa", chị Ngọc nói.
Trong Kendo, các đòn tấn công tập trung vào bốn điểm trọng yếu: đầu, cổ tay, thân và cổ họng. Mỗi đường kiếm tung ra không chỉ cần uy lực mà phải đạt độ chính xác và sự tinh tế tuyệt đối.
Nếu tiếng thét là biểu hiện của sức mạnh, thì cái cúi đầu trong Kendo là biểu hiện của văn hóa. Trong suốt buổi tập, các võ sinh cúi chào nhau liên tục: chào sân, chào thầy, chào bạn tập và chào cả đối thủ vừa chiến đấu với mình. Anh Vũ Văn Minh nhấn mạnh: "Để tiến bộ, mỗi cá nhân không thể tự làm một mình. Các kiếm thủ phải tập luyện cùng bạn tập, được sự hướng dẫn của các thầy và đàn anh đi trước. Do đó, việc cúi chào là để luôn thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với những người giúp ta hoàn thiện bản thân".