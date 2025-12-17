Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Độc đáo lớp học kiếm đạo giữa lòng Hà Nội: Nơi tiếng thét làm nên ‘đạo’ của người cầm kiếm

Lê Vượng - Hoàng Vũ

SVO - Kendo (kiếm đạo) đang trở thành hoạt động rèn luyện thu hút nhiều người trẻ tại Hà Nội nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa thể chất và tinh thần. Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật thi đấu, bộ môn này còn đặt ra những yêu cầu khắt khe về nghi thức và thái độ nhằm rèn giũa tính kiên nhẫn cùng cốt cách của người cầm kiếm.

kendo-kiem-dao-thang-long-svvn-7.jpg
Khác với hình dung của nhiều người về sự tĩnh lặng của văn hóa Nhật Bản, ấn tượng đầu tiên khi bước vào một buổi tập Kendo (Kiếm đạo) chính là âm thanh. Tiếng bước chân dậm mạnh xuống sàn gỗ, tiếng kiếm tre va vào giáp bảo hộ và đặc biệt là những tiếng thét đầy nội lực vang vọng khắp phòng tập. Tại Câu lạc bộ (CLB) Kendo Thăng Long – một trong những địa chỉ quen thuộc của cộng đồng Kendo Hà Nội, những âm thanh ấy đã vang lên đều đặn suốt hơn mười năm qua.
kendo.jpg
Các thành viên khởi động trước khi vào buổi tập luyện. Ra đời từ tháng 11/2014 với phương châm “Kendo dành cho tất cả mọi người”, CLB Kendo Thăng Long đã phát triển từ một nhóm nhỏ yêu thích văn hóa Nhật Bản thành cộng đồng quy tụ khoảng 50 thành viên. Đây cũng là nơi đóng góp nhiều gương mặt nòng cốt cho đội tuyển quốc gia. Đều đặn tối thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần, các thành viên lại cùng nhau rèn luyện tại Trường Thể thao 10/10 (Ba Đình, Hà Nội).
kendo-2.jpg
kendo-3.jpg
kendo-4.jpg
Để đảm bảo an toàn, võ sinh bắt buộc trang bị bộ giáp bảo hộ mang dáng dấp võ sĩ Samurai gồm: mặt nạ, giáp ngực, găng tay, giáp hông... giúp bảo vệ cơ thể trước những đòn đánh uy lực.
kendo-d.jpg
kendo-5.jpg
kendo-kiem-dao-thang-long-svvn-6.jpg
Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Văn Minh, người thầy phụ trách CLB với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, lý giải về những tiếng thét đặc trưng trong môn võ này. Theo anh, đó không đơn thuần là để áp đảo đối thủ. "Về mặt vật lý, tiếng thét giúp cơ thể hít thở sâu, tăng cường oxy và thải CO2 để năng lượng gia tăng mạnh mẽ hơn. Về mặt tinh thần, nó giúp tâm trí tập trung tối đa, các bộ phận trên cơ thể cùng hoạt động theo một nhịp điệu hợp nhất", anh Minh chia sẻ.
﻿kendo-kiem-dao-thang-long-svvn.jpg﻿
kendo-kiem-dao-thang-long-svvn-10.jpg
kendo-kiem-dao-thang-long-svvn-3.jpg
Sự hợp nhất ấy dẫn đến một khái niệm cốt lõi trong Kendo: Ki-Ken-Tai-Ichi (Khí – Kiếm – Thể nhất thống). Chị Triệu Hồng Ngọc - một thành viên kỳ cựu và là gương mặt quen thuộc của Đội tuyển quốc gia, giải thích cặn kẽ hơn về triết lý này. "Kiếm là sự nối dài của tay, tay là sự tiếp nối của cơ thể, và cơ thể là biểu hiện của tinh thần. Một đòn đánh chỉ thật sự trọn vẹn khi sức mạnh của tinh thần và thể chất hòa làm một. Không có sự hợp nhất ấy, không thể tạo ra một ippon (đòn ghi điểm) đúng nghĩa", chị Ngọc nói.
kendo-kiem-dao-thang-long-svvn-2.jpg
﻿kendo-kiem-dao-thang-long-svvn-11.jpg
kendo-kiem-dao-thang-long-svvn-5.jpg
Trong Kendo, các đòn tấn công tập trung vào bốn điểm trọng yếu: đầu, cổ tay, thân và cổ họng. Mỗi đường kiếm tung ra không chỉ cần uy lực mà phải đạt độ chính xác và sự tinh tế tuyệt đối.
kendo-d-2.jpg
kendo-d-3.jpg
Nếu tiếng thét là biểu hiện của sức mạnh, thì cái cúi đầu trong Kendo là biểu hiện của văn hóa. Trong suốt buổi tập, các võ sinh cúi chào nhau liên tục: chào sân, chào thầy, chào bạn tập và chào cả đối thủ vừa chiến đấu với mình. Anh Vũ Văn Minh nhấn mạnh: "Để tiến bộ, mỗi cá nhân không thể tự làm một mình. Các kiếm thủ phải tập luyện cùng bạn tập, được sự hướng dẫn của các thầy và đàn anh đi trước. Do đó, việc cúi chào là để luôn thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với những người giúp ta hoàn thiện bản thân".
kendo-kiem-dao-thang-long-svvn-8.jpg
Chữ “Đạo” trong Kendo chính là thái độ và sự tôn trọng. Việc cúi chào giúp người tập "reset" tâm thế, gác lại những bộn bề bên ngoài để bước vào quá trình rèn luyện tâm tính.
kendo-kiem-dao-thang-long-svvn-12.jpg
Trong thời đại nhịp sống nhanh, việc theo đuổi một môn võ đòi hỏi sự tĩnh tâm và bền bỉ như Kendo là một thử thách lớn với giới trẻ. Sự tiến bộ trong Kendo không diễn ra theo đường thẳng mà giống như những bậc cầu thang – có lúc tiến lên, có lúc chững lại. "Môn Kendo đòi hỏi tính kiên nhẫn, bền bỉ và hơi lì một chút. Có những bạn trẻ không vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu và bỏ cuộc. Tuy nhiên, những ai ở lại sẽ thấy mình thay đổi tích cực: khỏe về thể chất, điềm đạm hơn trước áp lực và biết cách xử lý biến cố trong sự tỉnh táo", anh Minh nhận định.
img-8392.jpg
Thực tế đã chứng minh sức hút và hiệu quả của việc rèn luyện này. Các thành viên của CLB không chỉ thay đổi về tính cách, sức khỏe mà còn gặt hái được những thành tích đáng nể trên đấu trường quốc gia, quốc tế như Huy chương Vàng đồng đội nữ tại Giải Vô địch Kendo Việt Nam AVKC 2025, hay những tấm huy chương quý giá tại các giải đấu khu vực Đông Nam Á và châu Âu.

Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ - Diệp Minh Anh

Lê Vượng - Hoàng Vũ
#Văn hóa Kendo và Kiếm đạo #Sự kết hợp thể chất và tinh thần #Nghi thức và thái độ trong võ thuật #Vai trò tiếng thét trong tập luyện #Triết lý Ki-Ken-Tai-Ichi #Tôn trọng và lễ nghĩa trong Kendo #Tác động của Kendo đối với giới trẻ #Thành tích và phát triển võ thuật quốc tế #Vai trò của cúi đầu trong văn hóa Kendo #Rèn luyện tính kiên nhẫn và bền bỉ

Cùng chuyên mục