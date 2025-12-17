Độc đáo lớp học kiếm đạo giữa lòng Hà Nội: Nơi tiếng thét làm nên ‘đạo’ của người cầm kiếm

SVO - Kendo (kiếm đạo) đang trở thành hoạt động rèn luyện thu hút nhiều người trẻ tại Hà Nội nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa thể chất và tinh thần. Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật thi đấu, bộ môn này còn đặt ra những yêu cầu khắt khe về nghi thức và thái độ nhằm rèn giũa tính kiên nhẫn cùng cốt cách của người cầm kiếm.