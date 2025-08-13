62 đề tài nghiên cứu khoa học sẽ tranh tài tại Chung kết ‘ResFes 2025’

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Chi
SVO - 62 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên FPT và sinh viên các trường đại học Việt Nam, Philippines tham gia vòng chung kết 'ResFes 2025', diễn ra vào ngày 15/8 tại trường ĐH FPT AI Quy Nhơn. Đặc biệt, tất cả các đề tài đều ứng dụng AI thể hiện sự bắt nhịp với xu hướng công nghệ, cách tiếp cận mang tính sáng tạo, thực tiễn.

Ngày 15/8, vòng Chung kết 'ResFes 2025' - cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh, sinh viên do Khối Giáo dục FPT tổ chức thường niên sẽ diễn ra tại trường ĐH FPT AI Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 62 đề tài nghiên cứu của sinh viên FPT, sinh viên trường ĐH Kinh tế Luật (ĐHQG TP. HCM), College of Teacher Education – The University of Mindanao và Northeastern Mindanao State University (Philippines) cùng tham gia tranh tài.

Các đề tài nghiên cứu tại 'ResFes 2025' thuộc 5 tiểu ban: Công nghệ thông tin, Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ và Thiết kế Mỹ thuật số. Đặc biệt, ở mùa giải năm nay, tất cả nghiên cứu khoa học đều được ứng dụng AI.

resfes-2025-anh-3.jpg
Sinh viên tham gia cuộc thi 'ResFes 2025'.

Trong đó, một số đề tài khai thác trí tuệ nhân tạo như một công cụ then chốt để phát triển những góc độ mới trong nghiên cứu khoa học như: nhận diện cảm xúc giọng nói, phát hiện gian lận tài chính, chẩn đoán bệnh, dự báo chất lượng không khí… Số khác lại hướng đến giải quyết vấn đề địa phương, như phát triển du lịch thông minh hay tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp nhờ vào việc ứng dụng các công cụ AI.

Các đề tài khoa học tham gia vòng Chung kết 'ResFes 2025' được sinh viên FPT và sinh viên các trường đại học Việt Nam, Phillippines tập trung nghiên cứu, phát triển trong khoảng 5 tháng. Với sự định hướng, đồng hành của giảng viên và sự hỗ trợ của các công cụ AI, các đề tài đều thể hiện đều thể hiện sự tiếp cận chủ động, góc nhìn mới mẻ, sáng tạo của người trẻ và đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao.

resfes-2025-anh-4.jpg
62 đề tài nghiên cứu khoa học sẽ tranh tài tại Chung kết ‘ResFes 2025’

Tại vòng Chung kết, các đội thi sẽ thuyết trình về đề tài nghiên cứu của mình và trao đổi, phản biện các vấn đề có liên quan với Ban Giám khảo chuyên môn của 5 tiểu ban. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên có mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học bài bản được trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm với các giảng viên, chuyên gia uy tín về Công nghệ thông tin, Kinh tế, Truyền thông, Ngôn ngữ và Thiết kế Mỹ thuật số. Ngoài ra, cuộc thi này cũng góp phần vun đắp đam mê nghiên cứu, khích lệ sinh viên FPT nói riêng và sinh viên các trường đại học khác nói chung cùng tham gia phát triển phong trào nghiên cứu khoa học.

Ngoài hoạt động thi tài học thuật, sinh viên tham gia vòng Chung kết 'ResFes 2025' còn được gặp gỡ và giao lưu với nhà sáng tạo nội dung số Vũ Thiên Phương – người đứng sau loạt MV triệu view của các ca sĩ nổi tiếng trong nước hay các chiến dịch truyền thông sáng tạo trên các nền tảng số của những thương hiệu toàn cầu tại phiên khai mạc. Tham quan, học tập tại Trung tâm khám phá Khoa học Quy Nhơn vào sáng ngày 16/5, một hoạt động trải nghiệm thuộc khuôn khổ sự kiện, cũng hứa hẹn những trải nghiệm hữu ích cho các đội thi tại vòng Chung kết.

Hà Chi
