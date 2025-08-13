'Choáng' với thành tích của nam sinh đỗ chuyên Lý cả 3 trường top đầu Hà Nội

SVO - Với năng lực học tập toàn diện, Lê Gia Hiển, học sinh lớp 9A1 trường THCS Giảng Võ 2 (Ba Đình, Hà Nội) đã ghi tên mình vào danh sách những học sinh xuất sắc nhất năm học 2024 - 2025, khi đồng thời đỗ chuyên Lý của 3 trường THPT hàng đầu Hà Nội: Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Không dừng lại ở đó, Hiển còn được xét tuyển thẳng vào trường THPT Yên Hòa nhờ đoạt giải cấp Quốc gia, khẳng định năng lực học tập nổi bật và ổn định qua nhiều năm. Điều đặc biệt là không chỉ giỏi Toán, Lý mà Hiển còn đam mê và học xuất sắc các môn Văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Đỗ 3 trường chuyên, được tuyển thẳng nhờ thành tích quốc gia

Ngay từ đầu THCS, Gia Hiển đã sớm bộc lộ năng lực vượt trội ở các môn Khoa học Tự nhiên, đặc biệt là Toán và Vật lý. Song song với đó, Hiển cũng duy trì kết quả học tập tốt ở các môn Khoa học Xã hội, điều không nhiều học sinh chuyên Tự nhiên có thể làm được. Kết quả của Hiển hết sức ấn tượng: Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hiển đạt 20 điểm, trong khi điểm chuẩn chuyên Vật Lý là 17 điểm (cao hơn 3 điểm so với điểm chuẩn). Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hiển đạt 44,25 điểm, trong khi điểm chuẩn chuyên Lý là 40,5 điểm (cao hơn 4,2 điểm so với điểm chuẩn) và trường THPT chuyên Nguyễn Huệ: Hiển đạt 44,25 điểm, điểm chuẩn NV2 chuyên Nguyễn Huệ là 37 điểm (cao hơn 7,25 điểm so với điểm). Không chỉ nổi bật ở môn chuyên, Gia Hiển còn đạt điểm cao đều ở các môn điều kiện: Toán 9,75, Tiếng Anh 9,75, Văn 7,75, thể hiện năng lực học toàn diện, đồng đều.

Liên tiếp trong 2 năm học lớp 8 và lớp 9, Gia Hiển đều giành giải Nhất học sinh giỏi cấp Quận, cho thấy sự bền bỉ và nghiêm túc trong quá trình học tập. Ở năm học 2023 - 2024, Hiển còn đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU cấp Quốc gia, một kỳ thi đòi hỏi khả năng viết lách, cảm nhận xã hội và tư duy nhân văn. Đây là thành tích hiếm gặp ở học sinh theo đuổi các môn Tự nhiên.

“Học đều như một cách nghỉ ngơi”

Khi được hỏi về cách cân bằng giữa các môn học, Gia Hiển cho biết: “Mình không chia Toán – Lý với Văn – Sử – Địa thành hai mảng riêng biệt. Mình học theo mạch tư duy: mỗi môn đều có quy luật, có ngôn ngữ riêng. Mình thường học Văn, Sử, Địa, Anh sau khi làm xong Toán, Lý, nó như một cách nghỉ mà vẫn đang tiếp thu kiến thức”. Hiển cũng chia sẻ rằng, cậu không dành quá nhiều thời gian luyện thi cho các môn Xã hội, bởi thói quen đọc sách văn học cổ điển và tài liệu Lịch Sử giúp Hiển tự nhiên nắm chắc kiến thức, hình thành tư duy xã hội vững vàng.

Lựa chọn Hà Nội - Amsterdam để phát triển toàn diện

Mặc dù đỗ cả ba trường chuyên, Gia Hiển đã quyết định theo học lớp chuyên Lý của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nói về lựa chọn này, Hiển cho biết: “Đây là nơi có môi trường học Lý chuyên sâu nhưng luôn hướng tới sự năng động, sáng tạo, giúp học sinh phát triển toàn diện. Mình muốn theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhưng cũng mong lan tỏa được tri thức xã hội tới cộng đồng”. Sự lựa chọn này cho thấy tư duy rõ ràng và định hướng phát triển nghiêm túc của một học sinh lớp 9, không chỉ dựa trên thương hiệu trường mà còn dựa vào giá trị phát triển bản thân lâu dài. Trong khi nhiều học sinh vẫn đang chạy đua nước rút với lịch học thêm, luyện thi dày đặc, Gia Hiển chọn một hành trình học tập cân bằng, chắc chắn, vừa sâu, vừa rộng. Hiển quan niệm: “Hiểu - yêu - và học để phát triển bản thân chứ không chỉ để lấy điểm”.