Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9: Du học sinh Việt Nam một lòng hướng về Tổ quốc

SVO - Không chỉ người dân trong nước, đông đảo kiều bào cũng đang hướng về quê hương, háo hức đón chờ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong đó, nhiều du học sinh đã sớm lên kế hoạch đón sự kiện lịch sử này theo cách rất riêng.

Vũ Thị Hà My (2005), du học sinh đang theo học tại trường ĐH La Trobe Melbourne (Úc), đã “săn” vé máy bay từ đầu tháng Bảy để kịp trở về Việt Nam chào mừng A80. Tại Úc, dù bận rộn, Hà My vẫn thường xuyên theo dõi những cột mốc lớn của quê nhà. Sau tiếc nuối vì “lỡ hẹn” với A50, lần này My lên kế hoạch thật kỹ lưỡng.

“Để chuẩn bị cho lần hồi hương này, mình không chỉ tiết kiệm tiền, mà còn phải sắp xếp việc học và việc làm thêm bên đây cho ổn thỏa. Mình và chị gái sẽ về Việt Nam từ giữa tháng Tám để không phải cập rập về sau. Đến 30/8, gia đình mình dự kiến sẽ bay từ TP. HCM ra Hà Nội để hòa mình vào không khí mùa Đại lễ”, My hào hứng kể. Chuyến đi này không đơn thuần để về thăm gia đình và bạn bè như mọi khi, mà với My, đây là dịp đặc biệt để cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc.

Nguyễn Minh Tâm (2007, đang theo học tại ĐH California, Los Angeles (Mỹ) tuy đành gác lại mong muốn về nước dịp này vì điều kiện tài chính, nhưng anh không muốn để sự kiện sẽ trôi qua như một ngày bình thường.

Nhóm bạn của Tâm đều đã sắp xếp thời gian để gặp nhau vào Lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: NVCC)

Minh Tâm dự định rủ vài người bạn cùng tổ chức buổi tụ họp nhỏ tại nhà vào ngày 2/9. Với cờ đỏ sao vàng và ẩm thực quê hương, Tâm mong muốn xem lại những đoạn phim lịch sử cùng các bạn.

“Nhóm bạn của mình có hơn 10 người, có cả người Việt và các bạn nước khác. Nhân dịp đặc biệt này, mình muốn góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội ngay nơi mình sinh sống, lan tỏa những trang sử hào hùng của dân tộc với bạn bè quốc tế”, Tâm bộc bạch.

Dẫu mỗi hoàn cảnh một khác, nhưng điểm chung của những du học sinh như Hà My và Minh Tâm là trái tim luôn hướng về quê hương. Với các bạn, những ngày Đại lễ không chỉ là dịp kỷ niệm đặc biệt mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về cội nguồn, lịch sử và lòng tự hào mang tên “người Việt Nam”.