‘Công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp’: Điểm check-in 'gây sốt' trước dịp Lễ 2/9 ở TP. HCM

SVO - Ngay trước thềm Quốc khánh 2/9, con đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP. HCM) trở nên rực rỡ và đầy tự hào với công trình bích họa dài hơn 300m, tái hiện sinh động 36 khối diễu binh mừng 50 năm Thống nhất đất nước. Đây đang là điểm đến mới thu hút đông đảo bạn trẻ và người dân đến chiêm ngưỡng, check-in.

Công trình nằm trong dự án “Công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp”, khởi động từ giữa tháng Sáu nhằm chào mừng loạt sự kiện trọng đại: 50 năm Thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân.

Vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh được khoác áo mới trước dịp Lễ 2/9.

Bức tranh bích họa tái hiện không khí hào hùng và trang nghiêm của lễ diễu binh, một cột mốc lịch sử đặc biệt đánh dấu sau nửa thế kỷ Bắc - Nam sum họp một nhà. Điểm độc đáo là tranh được triển khai theo trình tự thời gian của đoàn diễu binh thực tế: Mở đầu bên phải là cảnh máy bay cất cánh từ sân bay Biên Hòa, kết thúc bên trái là pháo hoa rực sáng tại Bến Bạch Đằng – tượng trưng cho niềm vui, hòa bình và hy vọng. Toàn bộ bức tranh chia làm 3 phần: Mở đầu – cất cánh từ lịch sử; trung tâm – khối diễu binh; kết thúc – hòa bình tỏa sáng.

Anh Lê Tuấn Minh Viên (trưởng nhóm họa sĩ thực hiện) chia sẻ: “Nhóm gần 20 người làm việc theo ca từ 8h đến 18h mỗi ngày. Công trình được triển khai trên gần 1.800m² bề mặt tường, nhiều đoạn gồ ghề, đặc biệt là khu vực ngang tầm khuôn mặt chiến sĩ. Chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng để hình ảnh không bị méo mó, vẫn giữ được cái hồn của bức vẽ".

Các hoạ sĩ nỗ lực hoàn thiện bức vẽ.

Nhờ sự tỉ mỉ đó, mỗi nét vẽ đều trở nên sống động và trọn vẹn, truyền tải trọn vẹn tinh thần của lễ diễu binh lịch sử.

Anh Trần Minh Tiến không giấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc khi đứng trước bức tranh bích hoạ đặc sắc này.

Một bạn trẻ phấn khởi khi check-in tại con đường bích họa.

Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, bức tranh còn góp phần làm đẹp không gian đô thị. Anh Trần Minh Tiến, người dân sống gần khu vực, chia sẻ: “Trước đây, mảng tường này khá cũ và lộn xộn, giờ đây đã khoác lên diện mạo mới. Mỹ quan đô thị được cải thiện, hơn hết là khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân".