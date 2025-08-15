Trào lưu ‘Cafe yêu nước’ ở Sài Gòn mừng Quốc khánh

SVO - TP. HCM đang đồng loạt 'khoác màu áo mới', các quán cà phê trở thành những điểm hẹn độc đáo, nơi bạn trẻ vừa thưởng thức đồ uống, vừa hòa chung không khí rộn ràng hướng về Đại lễ mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mâm Coffee là một trong những địa điểm tiên phong trong việc trang trí không gian theo dịp kỷ niệm Đại lễ năm nay. Được bao phủ bởi sắc đỏ rực rỡ của hàng trăm lá cờ Tổ quốc, từ mái hiên, tường gỗ, đến các khung cửa sổ, khiến quán mang đậm dấu ấn. Cửa ra vào và mặt tiền quán nổi bật bởi lá cờ Việt Nam cỡ lớn, trở thành địa điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Một góc quán được bài trí với cây phong lá đỏ, kèm hàng xôi và giỏ xe chở đầy sen hồng, gợi nên khung cảnh mùa Thu Hà Nội lịch sử.

Bạn trẻ hòa mình trong không khí tự hào dân tộc.

Thực đơn của các quán cũng được làm mới, từ bánh ngọt đến ly nước đều được decor theo màu sắc lá cờ Việt Nam.

Không gian mang nét truyền thống xen lẫn hiện đại, có khu vực phòng lạnh phục vụ khách, kèm dịch vụ cho thuê trang phục để chụp ảnh. Đặc biệt, quán không phụ thu, miễn phí vé vào, nên trở thành một trong những điểm đến được nhiều bạn trẻ TP. HCM tìm tới để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng sắc đỏ màu cờ Tổ quốc.

Mỹ Như (2003, trường ĐH Công nghệ TP. HCM) chia sẻ: “Mình cho rằng, điều khiến nhiều bạn trẻ tìm đến những quán cà phê trang trí theo chủ đề yêu nước là vì vừa có không gian đẹp để chụp ảnh, vừa được hòa mình vào không khí lễ hội. Chúng mình không thờ ơ với lịch sử, mà vẫn tìm cách thể hiện tình yêu nước theo một cách rất gần gũi và sáng tạo”.

Mỹ Như dành thời gian cuối tuần tại Giang Coffee để sắm cho mình bộ ảnh cùng lá cờ đỏ sao vàng.

Tại khu vực trung tâm TP. HCM, quán Tibon by Jayden trên đường Hoàng Sa lại mang đến một không khí trẻ trung và sôi động hơn. Quán treo dải cờ chạy dài từ cửa vào đến khu vực pha chế, kết hợp những chiếc nón lá được vẽ hình cờ Tổ quốc để khách đội khi chụp ảnh. Nhiều nhóm bạn trẻ đến đây không chỉ để uống cà phê mà còn để chụp bộ ảnh kỷ niệm, check-in, lan tỏa trên mạng xã hội.

Nằm tại con hẻm nhỏ, quán không chỉ phục vụ đồ uống mà còn mang đến cho bạn trẻ trải nghiệm ẩm thực đường phố đặc trưng, với những xe đẩy bày bán tàu hủ nóng, bánh bột lọc… Đặc biệt, quán dành tặng voucher giảm 15% suốt tháng Tám, lan tỏa thông điệp “Tự hào là người Việt Nam”.

Hàng dài bạn trẻ thưởng thức cà phê dưới khoảng trời rợp đỏ, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu.

Tại Nhâm Cafe, không khí thêm rộn ràng với workshop vẽ nón lá sáng tạo.

Vừa trang trí cờ đỏ sao vàng, vừa kết hợp bán hoa là ý tưởng mới tại Trieu coffee and tea (Q. Gò Vấp cũ).

Việc trang trí cờ Tổ quốc trong các quán cà phê không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là một cách khéo léo để đưa lịch sử vào đời sống thường nhật. Nhiều bạn trẻ cho rằng, với người lớn tuổi, đó là sự gợi nhớ về một thời hào hùng của dân tộc. Với giới trẻ, đó là cơ hội để tìm hiểu, trò chuyện và cảm nhận niềm tự hào theo cách mới mẻ, hiện đại hơn.