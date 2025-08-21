Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Tám mươi năm trước, hàng triệu người dân Việt Nam xuống đường trong mùa Thu lịch sử 1945, khai sinh nền độc lập dân tộc. Hôm nay, cũng là 'triệu bước chân', nhưng không in dấu trên những con phố, mà hiện diện trên nền tảng số A80 OpenMap – một bản đồ trực tuyến 'Made in Vietnam, vừa ra mắt tại ĐH Phenikaa (Hà Nội).

Ứng dụng được ví như cây cầu nối quá khứ với hiện tại, khi mỗi lượt di chuyển, mỗi điểm check-in trên bản đồ là lời tri ân thế hệ đi trước, đồng thời thể hiện khát vọng kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên 4.0. “Mỗi bước chân trên bản đồ là niềm tin và sự cống hiến của tuổi trẻ hôm nay”, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng nói.

z6930158209461-3bb0fe71b392fa8301996f66ec7a01ec.jpg
Triệu bước chân số hóa viết tiếp mùa Thu lịch sử.

Khác với bản đồ thông thường, A80 OpenMap tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại: định vị và dẫn đường chính xác, thông tin về điểm phát nhu yếu phẩm, dịch vụ hỗ trợ, cùng hệ thống livestream AI 360 độ, chất lượng 12K. Người dân từ xa cũng có thể theo dõi toàn bộ diễn biến sự kiện với hình ảnh chân thực, sống động.

Đằng sau ứng dụng là đội ngũ kỹ sư Việt Nam làm chủ từ khâu ý tưởng đến triển khai. Hệ thống còn được đồng bộ với Camera AI tại nhiều điểm trọng yếu, tạo ra một “không gian số” nơi hàng triệu người có thể cùng hòa nhịp trong ngày Quốc lễ.

z6930158211811-534fc28b270ee1c73881f1f1d1e8c5dd.jpg
Hàng trăm sinh viên có mặt tại chương trình.

Sự kiện ra mắt cũng là dịp để 700 sinh viên xuất sắc của ĐH Phenikaa – được tuyển chọn từ hơn 2.000 đơn đăng ký chính thức bước vào đội hình tình nguyện phục vụ Đại lễ A80. Họ sẽ đảm nhận từ việc hướng dẫn đại biểu, cấp phát nhu yếu phẩm tại Quảng trường Ba Đình, đến quản lý kho vận, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Nếu “triệu bước chân” của thế hệ 1945 là minh chứng cho khát vọng độc lập, thì hôm nay, “triệu bước chân số hóa” trên A80 OpenMap là biểu tượng cho khát vọng Việt Nam hùng cường, tự tin sánh bước cùng thế giới bằng tri thức và công nghệ.

Dương Triều Dương Triều
