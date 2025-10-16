Nữ sinh GenZ chinh phục hành trình kép bằng nỗ lực không ngừng

Cuối năm học vừa qua, Hương đạt học bổng khuyến khích học tập và được tuyên dương nhiều thành tích Đoàn – Hội tiêu biểu như “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, cùng các giấy khen ghi nhận tinh thần nỗ lực và trách nhiệm.

Bứt phá từ quyết định học song ngành

Niềm yêu thích văn học của Quỳnh Hương hình thành từ thời nhỏ, thông qua những trang sách và câu chuyện. Lớn lên, tình yêu ấy dần phát triển thành sở thích viết lách. Hương chia sẻ: “Mình yêu thích ngôn ngữ, vẻ đẹp của ngôn từ. Sau này, lớn lên thì bắt đầu ít viết nhưng vẫn giữ thói quen đọc và tìm hiểu”. Việc học Văn giúp Hương rèn luyện khả năng tư duy, diễn đạt và quan sát các vấn đề xã hội. Chính nền tảng đó đã định hướng Hương chọn ngành Văn học tại trường ĐH Sư phạm TP. HCM để được tiếp cận sâu hơn với ngôn ngữ và văn hóa.

Nguyễn Thị Quỳnh Hương (năm thứ tư, chuyên ngành Văn học, trường ĐH Sư phạm TP. HCM). (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình học, Hương nhận ra, bên cạnh niềm yêu thích văn chương, cô cũng có hứng thú với việc truyền tải “con chữ”. Từ đó, Hương quyết định học song ngành Sư phạm Ngữ văn để trau dồi thêm kỹ năng giảng dạy và mở rộng định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

Việc theo học cùng lúc hai ngành mang lại không ít áp lực, đặc biệt trong việc sắp xếp thời gian và cân đối khối lượng môn học. Hương cho biết, giai đoạn học kỳ 2 năm vừa rồi là thời điểm căng thẳng nhất, khi lịch học và hoạt động Đoàn - Hội diễn ra song song. Tuy vậy, nhờ sự kiên trì và sắp xếp hợp lý, Hương vẫn đạt học bổng khuyến khích học tập và được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2024 - 2025”. Hương còn nhận các danh hiệu như “Đoàn viên Ưu tú” và được tạo điều kiện để gia nhập tổ chức Đảng. Những thành tích này là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện.

Quỳnh Hương tại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên khoa Ngữ văn, nhiệm kỳ 2025 - 2028. (Ảnh: NVCC)

Giữ lửa trên hành trình tuổi trẻ

Từ mong muốn được trải nghiệm và học hỏi, Quỳnh Hương đã dần viết nên hành trình nhiệt huyết tuổi trẻ của mình với công tác Đoàn - Hội. Ban đầu, Hương tham gia vì muốn thanh xuân không trôi qua nhạt nhòa. Nhưng khi hành trình ấy đưa Hương từ vị trí Ủy viên, Liên Chi hội Phó đến lúc được đề cử làm Liên Chi hội Trưởng, Hương từng chùn bước vì sợ không kham nổi khối lượng công việc. Dù vậy, Quỳnh Hương vẫn quyết định thử sức: “Thời điểm đó, mình cảm thấy quyết định này giống như một cú ‘đánh liều’, vì cũng không chắc là có thể làm được hay không. Nhưng cuối cùng, mình vẫn chọn cố gắng hết sức để làm trọn vẹn cả hai hành trình”, Hương tâm sự.

Quỳnh Hương luôn tích cực trong các hoạt động phong trào. (Ảnh: NVCC)

Vừa học hai ngành vừa dẫn dắt công tác Đoàn - Hội, Quỳnh Hương phải đối mặt với không ít áp lực, từ stress, kiệt sức, đến những đêm thiếu ngủ kéo dài. Đã có lúc, Hương dự định chỉ làm đủ ba tháng rồi nghỉ, nhưng tinh thần nhiệt huyết và suy nghĩ “đã làm thì phải làm cho tới” khiến Hương tiếp tục gắn bó.

“Lệch nhịp” là điều Quỳnh Hương khó tránh khỏi khi vừa học song ngành, vừa tham gia hoạt động Đoàn - Hội. Những ngày gần kề kỳ thi, Hương sẽ tạm gác hoạt động để ‘nghiêng’ về việc học, còn khi phong trào sôi nổi, Hương sẽ lại ‘nghiêng’ về các hoạt động Đoàn - Hội. Sự nỗ lực để cân bằng đôi khi khiến Hương bị kiệt sức, mệt mỏi, nhưng cô không xem đó là điều tiêu cực: “Ai cũng sẽ có những lúc mệt, nhưng quan trọng là phải tìm được cách hồi phục và bước tiếp. Với mình, áp lực là điều cần thiết, nhưng quan trọng là biết nó sẽ đưa mình đến đâu. Nếu còn tìm thấy ý nghĩa trên con đường đó, dù phải đánh đổi bằng nhiều áp lực, mình vẫn sẽ đi đến cùng”.

Quỳnh Hương cùng chuyến đi về nguồn tại Quảng Trị - Huế. (Ảnh: NVCC)

Với Hương, tuổi trẻ có thể không hoàn hảo, không chỉ có giấy khen hay thành tích đáng nhớ mà còn cả những lần gục ngã, những giọt nước mắt và thất bại. “Nhưng sau tất cả, tuổi trẻ của mình có sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Đó là điều tạo nên mình của ngày hôm nay, tạo nên màu sắc rực rỡ cho thanh xuân”, Hương chia sẻ.