Bạn trẻ tận mắt xem hoạt động đặc biệt của người khiếm thị tại Thư viện Sách nói

SVO - Thư viện Sách nói Hướng Dương (TP. HCM) vừa mở cửa đón nhiều bạn trẻ và người dân đến tham gia Ngày hội 'Hướng Dương Open Day'. Đây là ngày thử nghiệm đầu tiên của chương trình, vốn nhằm giới thiệu các hoạt động dành cho người khiếm thị.

Một trong những hoạt động được chú ý là hoạt động chụp ảnh chân dung miễn phí cho người khiếm thị. Anh Trần Thế Hòa (36 tuổi, TP. HCM) chia sẻ: “Nhờ bạn bè giới thiệu, mình mới biết đến hoạt động này. Các bạn tình nguyện viên rất tận tâm, từ khâu chuẩn bị cho đến lúc bấm máy đều hết sức kỹ lưỡng, khiến mình cảm thấy được trân trọng. Với mình, đây không chỉ là một tấm hình, mà là một món quà kỷ niệm của thanh xuân”.

Anh Trần Thế Hòa được các bạn tình nguyện viên hỗ trợ chụp ảnh.

Anh Trần Anh Khôi - Giám đốc Thư viện Sách nói Hướng Dương chia sẻ: “Người ta thường nghĩ người khiếm thị không cần đến hình ảnh, nhưng thực tế thì họ cũng mong muốn lưu giữ ký ức, có những bức ảnh để nhìn lại một thời tuổi trẻ. Họ vẫn dùng mạng xã hội, vẫn làm việc, vẫn cần hình ảnh để kết nối với cộng đồng như bao người khác. Qua hoạt động chụp ảnh chân dung này, chúng tôi muốn mọi người hiểu hơn về nhu cầu rất đời thường nhưng cũng rất đẹp của người khiếm thị và từ đó lan tỏa sự đồng cảm, sẻ chia trong xã hội”.

Ngoài ra, khách tham quan còn có dịp trải nghiệm lớp cờ vua của các vận động viên khiếm thị, nơi từng đào tạo nhiều tuyển thủ giành thành tích ở đấu trường quốc gia và quốc tế.

Chị Trịnh Hoàng Tường Linh (TP. HCM) xúc động khi chứng kiến lớp cờ vua: “Chứng kiến họ nỗ lực luyện tập, để có thể thành công trong lĩnh vực này khiến mình vô cùng ngưỡng mộ. Trải nghiệm hôm nay giúp mình có thêm góc nhìn về người khiếm thị và hiểu họ hơn”.

Chị Đào Thị Lệ Xuân (bên trái) đang luyện tập chuẩn bị cho Asian Para Games.

Đặc biệt, lớp học tin học và smartphone cho người khiếm thị, do thầy Nguyễn Đình Ân phụ trách, đã khiến nhiều người bất ngờ. Với sự hỗ trợ của phần mềm đọc màn hình, người khiếm thị có thể thao tác thành thạo: từ gọi điện, đặt xe, chuyển khoản, đọc email…

Anh Đình Ân hướng dẫn mọi người sử dụng ứng dụng của người khiếm thị trên điện thoại.

“Công nghệ giúp các em giảm phụ thuộc vào người sáng, tự tin học tập và đi làm. Ngay cả sinh viên khiếm thị cũng có thể lấy chứng chỉ tin học để tốt nghiệp như bao bạn khác”, thầy Ân cho biết.

Cuối chương trình, khách tham quan được thử sức trong phòng thu sách nói, nơi hàng ngàn đầu sách được các tình nguyện viên miệt mài ghi âm để phục vụ cộng đồng người khiếm thị.

Không gian tại phòng thu sách nói của thư viện Hướng Dương.

Du khách được trải nghiệm thu âm tại phòng thu.

Chị Nguyễn Quang Việt Ngân (Giảng viên trường ĐH KHXH&NV) bày tỏ: “Trải nghiệm này giúp tôi hiểu rõ hơn những nỗ lực thầm lặng của các anh chị phụ trách thư viện. Tôi mong, nơi đây sẽ trở thành không gian sinh hoạt, học tập lâu dài cho người khiếm thị và cả học sinh - sinh viên khi đến giao lưu, tìm hiểu”.

Trong thời gian tới, 'Hướng Dương Open Day' dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ hằng tháng. Chương trình không chỉ giúp cộng đồng hiểu hơn về cuộc sống của người khiếm thị mà còn tạo thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để kết nối, sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân văn.