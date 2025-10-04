Vinh danh những tài năng trẻ trong cuộc thi 'iDEA 2025'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Chi
SVO - AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y, dược. Cuộc thi thu hút hơn 300 sinh viên từ các trường đại học trọng điểm (Y dược và ngoài Y dược) trên cả nước.

Dự án iDEA (Innovation, Development, and Empowerment in Asia) là một sáng kiến của AstraZeneca tại khu vực châu Á, được triển khai tại 7 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Dự án hướng đến mục tiêu tạo cơ hội học tập và phát triển bình đẳng cho sinh viên đến với ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Dự án iDEA 2025 với chủ đề "Giải quyết thách thức bệnh hiếm" - một lĩnh vực y tế đặc thù với nhiều thách thức về chẩn đoán, điều trị và nâng cao nhận thức tại Việt Nam. Các đội thi được yêu cầu xây dựng một kế hoạch nâng cao giáo dục cộng đồng về bệnh hiếm, tập trung vào ba trụ cột chính: (1) Xây dựng mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân, (2) Thúc đẩy các can thiệp khoa học và hệ thống và (3) Triển khai các chiến dịch vận động và tiếp cận đa dạng.

Sau 3 tháng triển khai với hơn 300 sinh viên gửi bài tham dự, 6 đội thi tài năng của vòng chung kết quốc gia đã có mặt tại công ty AstraZeneca Việt Nam để tham dự vòng Chung kết quốc gia vào cuối tháng 8/2025. Với những phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua sự tìm tòi nghiêm túc, 3 đội có thứ hạng cao nhất là đội HPLC, Senium và Raredi, trong đó đội HPLC với 4 sinh viên đến từ trường ĐH Y Dược TP. HCM và trường ĐH Y Hà Nội đã xuất sắc giành giải Nhất, Việt Nam.

Các đội tham gia cuộc thi.

Các đội chiến thắng sẽ nhận được cơ hội thực tập tại AstraZeneca Việt Nam, được cố vấn bởi các lãnh đạo cấp cao. Đặc biệt, đội giành được giải Nhất sẽ có cơ hội được tham sự Vòng chung kết khu vực châu Á .

Tham gia cuộc thi với một đề tài thách thức tại Việt Nam cũng như trên thế giới là bệnh hiếm, các bạn trẻ đến từ đội quán quân Việt Nam – HPLC cho biết các bạn đã rất bỡ ngỡ vì đây là một đề tài mới mẻ. Tuy nhiên, khi đi sâu vào phân tích, các bạn nhận ra một điều vô cùng quan trọng và hợp lý: dù là “bệnh hiếm” nhưng việc “tăng nhận thức cộng đồng” lại càng trở nên cần thiết để những người bệnh nhận được nhiều sự quan tâm hơn và tiếp cận được với những phương pháp điều trị tiên tiến.

“Bài toán ngày càng trở nên khó khăn hơn khi tính "Sáng tạo" cần được phát huy. Vô số ý tưởng đã được chúng mình xây dựng và lược bỏ đi vì nó dường như đã đi theo một mô típ khá cũ. Việc liên kết các chiến lược nâng cao nhận thức và hình thức triển khai làm sao để sáng tạo, ấn tượng tưởng chừng là bài toán nan giải nhưng cuối cùng, chúng mình đã đưa ra được đứa con tinh thần "Gifted Doll – Búp bê cá tính". Từ giây phút lên ý tưởng đến khi được trình bày trước ban giám khảo của AstraZeneca, sự hứng khởi và bồi hồi luôn chiếm trọn. Chúng mình hạnh phúc vì được nói lên những ý tưởng vô cùng mới mẻ mà chúng mình đặt tất cả tâm huyết vào đó”, đại diện Đội HPLC kể lại những kỷ niệm trong 3 tháng vừa qua.

Hà Chi
