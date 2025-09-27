Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sôi động Ngày hội Tân Sinh viên TP. HCM lần thứ XX

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ngày Hội tân Sinh viên TP. HCM lần thứ XX, năm 2025, với chủ đề 'Khát vọng sinh viên' chính thức diễn ra trong 2 ngày 27 - 28/9, mang đến bầu không khí sôi động và tràn đầy năng lượng.

Ngày hội có hơn 50 hoạt động đặc sắc, đa dạng các lĩnh vực như học thuật, văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng và các hoạt động cộng đồng...

Hơn 5.000 học sinh, sinh viên thuộc 90 học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT và THCS trên địa bàn TP. HCM tham gia, hứa hẹn sẽ tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

555572285-1200352062117759-1181159949939065062-n.jpg
Các bạn trẻ tham gia Giải Việt dã 'Chị ngã em nâng'.
555906559-1200351988784433-2938163585767566920-n.jpg

Cụ thể, về các hoạt động thể dục thể thao tại Ngày hội gồm: Sự trở lại của Giải Việt dã học sinh, sinh viên, mở rộng cúp 'Chị ngã em nâng'; Giải Cờ tướng học sinh, sinh viên; Giải Thể thao Điện tử sinh viên... Đặc biệt, một nội dung hoàn toàn mới của năm nay là Ngày hội Zumba năm 2025, chủ đề 'Move U'.

554885464-1200386992114266-6472519777749621047-n.jpg
556649318-1200386928780939-6032244333907837880-n.jpg

Với các bạn trẻ yêu thích trải nghiệm, các bạn có thể tham gia những hoạt động từ trò chơi dân gian; thư pháp; mua bán, trao đổi sách; trải nghiệm chiết xuất, pha chế nước hoa; trải nghiệm công nghệ lập trình và công nghệ VR-AR...

Bên cạnh đó, các bạn trẻ có thể tham quan các triển lãm đặc sắc như: Triển lãm chuyên đề 'Sinh viên TP. HCM - Những câu chuyện đẹp'; hoạt động trưng bày, giới thiệu nhạc cụ truyền thống; hoạt động trưng bày, trải nghiệm trang phục các dân tộc Việt Nam.

555476817-1200436542109311-8259327632815170602-n.jpg
Cuộc thi nhảy của các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên.
555136210-1200436518775980-1527509824271725588-n.jpg

Ngoài ra, còn có các hoạt động nâng cao kỹ năng như: Talkshow 'Năng lực Hội nhập - Tự tin Tỏa sáng'; Talkshow 'Hành trang trong kỷ nguyên AI'; Talkshow 'Sách và bạn trẻ'; Workshop 'Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ hỗ trợ học tập'; Workshop 'Ứng dụng AI trong học tập'...

554826308-1200561622096803-6651509568255986133-n.jpg
Nhiều hoạt động dành cho các bạn sinh viên diễn ra tại Ngày hội.
555719321-1200561735430125-7185226159819475465-n.jpg
555764624-1200561678763464-8556749422448784832-n.jpg
555416208-1200561625430136-882769055450394069-n.jpg
555685289-1200553042097661-429634320268466221-n.jpg

Sân chơi giao lưu dành cho các câu lạc bộ - đội - nhóm, ban nhạc, nhóm nhạc và các bạn yêu thích các hoạt động văn hóa nghệ thuật còn có: Liên hoan Nhóm nhảy học sinh, sinh viên toàn thành; Liên hoan Tiếng hát sinh viên toàn thành; Chương trình Âm nhạc dân tộc học đường; Chương trình Sử ca học đường...

555422617-1200463762106589-8005797053072470998-n.jpg
555618852-1200463685439930-7637827475915550510-n.jpg

Bên cạnh đó, Ngày hội cũng sẽ trao tặng hơn 20.000 phần quà, gồm học bổng tiếng Anh, dụng cụ học tập, thực phẩm, nhu yếu phẩm, linh kiện và phụ kiện máy tính... phục vụ học tập và sinh hoạt của học sinh, sinh viên.

Hà Chi
