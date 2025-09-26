Nhiều mô hình, giải pháp hay trong công tác Hội và phong trào sinh viên TP. HCM được tuyên dương

SVO - Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực đại học – cao đẳng – trung cấp, năm 2024 - 2025, nhằm nhìn lại những kết quả nổi bật trong năm học 2024 – 2025 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025 – 2026.

Tại Hội nghị, anh Nguyễn Đăng Khoa – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM đã trình bày nhận định công tác Đoàn – Hội năm học vừa qua và định hướng chương trình công tác năm học mới, tạo cơ sở cho các đơn vị triển khai thống nhất, đồng bộ.

Anh Nguyễn Đăng Khoa phát biểu tại Hội nghị.



Tại Hội nghị, nhiều mô hình, giải pháp hay đã được chia sẻ qua các tham luận tiêu biểu: “UEH Green Campus 2024 – Hành trình đại học xanh vì phát triển bền vững”, “Bồ câu đồng hành cùng bạn – chăm lo, hỗ trợ sinh viên”, “Đổi mới phong trào 'Sinh viên 5 tốt' với bảng theo dõi lộ trình và dashboard trực tuyến”, “Số hóa lịch sử Đảng bộ địa phương – mô hình từ sinh viên Học viện Cán bộ TP. HCM”…

Hội nghị cũng đã nghe phát biểu chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và anh Ngô Minh Hải – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự nhận cờ thi đua, bằng khen của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Thành Đoàn – Hội Sinh viên TP. HCM do có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên, năm học 2024 – 2025.