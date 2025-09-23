Anh Nguyễn Đăng Khoa làm Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM

SVO - Hội Sinh viên TP. HCM vừa tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. HCM khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thống nhất để 37 anh, chị thôi không tham gia Ban Chấp hành và 7 anh, chị thôi không tham gia Ban Kiểm tra.

Đồng thời, Hội nghị đã hiệp thương bầu bổ sung 23 anh, chị tham gia Ban Chấp hành; 8 anh, chị tham gia Ban Thư ký; kiện toàn chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 5 anh, chị tham gia Ban Kiểm tra. Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM.

Anh Nguyễn Đăng Khoa (thứ sáu, từ trái sang), Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM. (Ảnh: Ngô Tùng)

Ba Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM gồm các anh, chị: Nguyễn Thị Hoài Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn; Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Trần Đình Phong, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm TP. HCM.

Anh Nguyễn Hoàng Phúc, Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Thành Đoàn giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. HCM.