Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM triển khai nhiều học bổng dành cho sinh viên đầu năm

Anh Lê Xuân Dũng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM cho biết, trong thời gian qua, Trung tâm tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và dự kiến phối hợp trao tặng khoảng 6,8 tỷ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên, trao tặng gần 800 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, trị giá từ 5 triệu đến 20 triệu/suất. Cụ thể:

Với học bổng 'SCG Sharing the Dream', Trung tâm phối hợp trao tặng 100 suất học bổng, trị giá 15 triệu đồng/suất, dành tặng sinh viên toàn quốc thuộc một số khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật và có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các dự án cộng đồng hoặc tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Chương trình học bổng bao gồm các hoạt động tập huấn, đào tạo tư duy phát triển bền vững cho sinh viên.

Anh Lê Xuân Dũng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM trao học bổng cho các bạn sinh viên, năm 2024.

Với học bổng bảo trợ 'Power On', Trung tâm phối hợp trao tặng 300 suất học bổng trị giá từ 12 triệu đến 20 triệu đồng/suất, dành cho sinh viên đang học tập tại các trường công lập trên địa bàn TP. HCM, gồm: Trao lần đầu 100 suất học bổng cho sinh viên và tiếp tục trao tặng 200 suất học bổng duy trì hằng năm cho các sinh viên trong chương trình học bổng.

Còn với học bổng tân sinh viên, Trung tâm sẽ phối hợp trao tặng khoảng 80 suất học bổng, trị giá từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, dành cho sinh viên mồ côi cha mẹ, sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, sinh viên khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học nếu không được hỗ trợ.

Chi tiết về cách thức chuẩn bị hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ hoặc giới thiệu hoàn cảnh khó khăn sinh viên tham khảo thông tin qua website: https://hocbong.sac.vn﻿/.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM còn triển khai các hoạt động giới thiệu nhà trọ cho sinh viên đầu năm học thông qua phần mềm trực tuyến tại website: https://sac.vn/nha-tro/, ứng dụng http://app.sac.vn/nhatro và chuyên trang https://sukien.sac.vn/vlnt. Tại đây, chủ nhà trọ và sinh viên có thể đăng tải nhu cầu cho thuê hoặc tìm kiếm nhà trọ theo nhu cầu.

Đầu năm học mới, Trung tâm đã và đang tiếp nhận hơn 2.500 chỗ trọ thuộc 800 địa chỉ nhà trọ và giới thiệu hệ thống 15 ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng. Mức giá trung bình từ 2,5 triệu - 4 triệu đồng/phòng/tháng, dành cho 2 - 3 người ở, giá phòng trọ phụ thuộc vào diện tích, nội thất và cơ sở vật chất tại chỗ trọ.

Trung tâm triển khai kênh tương tác trực tuyến với sinh viên và nhà tuyển dụng như: chuyên mục việc làm tại websitehttps://sac.vn/ và cập nhật thường xuyên thông tin việc làm lên kênh: www.facebook.com/sac.vieclam. Các công việc đòi hỏi chất lượng chuyên môn hoặc yêu cầu cao từ nhà tuyển dụng, sinh viên đều phải thông qua kênh tư vấn trực tiếp, hướng dẫn và giới thiệu của Trung tâm. Dự kiến, đầu năm học mới, Trung tâm cũng có khoảng gần 2.000 đầu việc để hỗ trợ cho các bạn sinh viên, với mức lương từ 25.000 đồng đến 180.000 đồng/giờ (tùy vào vị trí công việc: nhân viên phục vụ, lễ tân, thu ngân, phụ việc nhà, gia sư, giáo dục năng khiếu, giáo dục đặc biệt…).