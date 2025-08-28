Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao Hè TP. HCM, năm 2025

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 28/8, tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương, đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội thao Hè TP. HCM (Khu vực 2), năm 2025.

Hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, rộn rã sắc màu thể thao để các bạn học sinh, sinh viên có dịp giao lưu, thi đấu các môn tại Hội thao, trước khi bước vào khai giảng năm học mới.

Hội thao Hè năm nay diễn ra trong hai ngày (28 - 29/8/2025), thu hút sự tham gia sôi nổi của 502 vận động viên, là học sinh, sinh viên đến từ 69 câu lạc bộ trên địa bàn xã, phường thuộc TP. HCM (khu vực tỉnh Bình Dương cũ), cùng tranh tài ở 5 môn thể thao: Taekwondo, Vovinam, Võ lâm Tân Khánh Bà Trà, Bơi và Bóng rổ.

z6953025316455-a6b2747c671647fee45fa7431320a22a.jpg
z6953025396818-9c8abc7b6a1379c24ed4cb7dbfd29e50.jpg

Ngay sau Lễ Khai mạc, các trận thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương đã được khởi tranh sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả, phụ huynh, học sinh theo dõi, cổ vũ, tiếp lửa cho các vận động viên. Riêng môn Bơi được tổ chức tại Hồ bơi Cộng đồng 1 (đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Dương, TP. HCM), vào sáng ngày 29/8/2025.

z6953025267484-8aa3204bdba06386ed68bdc2994dc47c.jpg
z6953025447965-09997122ecf8b71f7020d31547221f35.jpg

Hội thao Hè là sự kiện thể thao thường niên được tổ chức hằng năm, là ngày hội thể thao ý nghĩa, sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi. Thông qua các môn thi đấu, Hội thao không chỉ tìm kiếm tài năng thể thao mà còn góp phần xây dựng một lối sống khỏe mạnh, năng động cho cộng đồng, cũng như tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giai đoạn 2021 - 2030”.

Hà Chi
#Hội thao Hè TP. HCM 2025 #vận động viên #thể thao trẻ #bóng rổ #bơi lội #Taekwondo #Vovinam

Xem thêm

Cùng chuyên mục