Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao Hè TP. HCM, năm 2025

SVO - Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 28/8, tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương, đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội thao Hè TP. HCM (Khu vực 2), năm 2025.

Hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, rộn rã sắc màu thể thao để các bạn học sinh, sinh viên có dịp giao lưu, thi đấu các môn tại Hội thao, trước khi bước vào khai giảng năm học mới.

Hội thao Hè năm nay diễn ra trong hai ngày (28 - 29/8/2025), thu hút sự tham gia sôi nổi của 502 vận động viên, là học sinh, sinh viên đến từ 69 câu lạc bộ trên địa bàn xã, phường thuộc TP. HCM (khu vực tỉnh Bình Dương cũ), cùng tranh tài ở 5 môn thể thao: Taekwondo, Vovinam, Võ lâm Tân Khánh Bà Trà, Bơi và Bóng rổ.

Ngay sau Lễ Khai mạc, các trận thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương đã được khởi tranh sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả, phụ huynh, học sinh theo dõi, cổ vũ, tiếp lửa cho các vận động viên. Riêng môn Bơi được tổ chức tại Hồ bơi Cộng đồng 1 (đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Dương, TP. HCM), vào sáng ngày 29/8/2025.

Hội thao Hè là sự kiện thể thao thường niên được tổ chức hằng năm, là ngày hội thể thao ý nghĩa, sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi. Thông qua các môn thi đấu, Hội thao không chỉ tìm kiếm tài năng thể thao mà còn góp phần xây dựng một lối sống khỏe mạnh, năng động cho cộng đồng, cũng như tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giai đoạn 2021 - 2030”.