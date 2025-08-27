Bạn trẻ TP. HCM vui Trung Thu sớm cùng bệnh nhi

SVO - Hơn 100 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng TP. HCM được các đoàn viên, thanh niên TP. HCM tới thăm hỏi, tổ chức trò chơi và trao tặng bánh Trung Thu cùng đồ dùng học tập cho năm học mới.

Anh Trương Chấn Sang – Ủy viên Ban Văn Hóa Sinh viên – Hội Nghiên cứu & giảng dạy tiếng Anh TP. HCM (trực thuộc UBND TP. HCM) cho biết, đã phối hợp cùng Trung tâm IELTS Master Bình Dương và các đơn vị tổ chức Trung Thu sớm cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thường niên, đến nay đã là năm thứ 3 mà các bạn trẻ cùng thực hiện cho các bệnh nhi tại Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng. Theo đó, trong buổi sáng 25/8, các bạn đoàn viên, thanh niên đã tới Bệnh viện Chánh Hưng (Bệnh viện Quận 8 cũ) tổ chức đón Trung Thu cho hơn 100 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang điều trị tại bệnh viện này.

Các đoàn viên, thanh niên đã trao tặng hơn 100 suất quà, gồm: Bánh Trung Thu, ba lô, dụng cụ học tập và bánh kẹo ngọt cho các bệnh nhi, với tổng giá trị hàng chục triệu đồng. Anh Sang cho biết, hoạt động được thực hiện với tinh thần tương thân tương ái và mong muốn chung tay giúp các em bệnh nhi có thêm động lực để nhanh chóng mạnh khỏe và tham gia học tập trở lại bình thường.

BS CKII Phan Thị Thanh Hà – Trưởng khoa Nhi nhiễm, Bệnh Viện đa khoa Chánh Hưng cho biết: “Đây là năm thứ ba, nhóm bạn trẻ ở Bình Dương (cũ) đồng hành cùng các cháu bệnh nhi tại bệnh viện. Các bạn trẻ rất nhiệt tình và luôn sẵn lòng hỗ trợ cho các cháu bệnh nhi. Tổ chức vui chơi Trung Thu và tặng quà tiếp sức đến trường vào mỗi dịp Trung Thu và đầu năm học. Đây là một hành động đẹp cần lan tỏa nhiều hơn về tinh thần thiện nguyện, tương thân tương ái”.