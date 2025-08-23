Bạn trẻ TP. HCM hưởng ứng chương trình đi bộ hữu nghị

SVO - Sáng 23/8, Sở Ngoại vụ TP. HCM tổ chức chương trình đi bộ hữu nghị, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP. HCM (1945 - 2025).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Lộc Hà, cùng các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại TP. HCM và đông đảo bạn trẻ đã cùng tham gia chương trình đi bộ hữu nghị nhân sự kiện này.

Chặng đi bộ hữu nghị có cự ly dài 2,5 km, xuất phát tại đường Lê Duẩn, qua Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ và dừng chân tại Công viên Bến Bạch Đằng, nơi đặt Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP. HCM.

Rất đông bạn trẻ TP. HCM cùng tham gia hoạt động đi bộ hữu nghị. (Ảnh: Ngô Tùng)

Biểu tượng không chỉ là một công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa TP. HCM và các địa phương, đối tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. HCM, nhấn mạnh, hoạt động đi bộ hữu nghị là dịp để cùng nhau rèn luyện sức khỏe và nhìn lại chặng đường đầy vẻ vang và vô cùng tự hào của ngành Ngoại giao Việt Nam cũng như những dấu ấn đối ngoại nổi bật của Thành phố mang tên Bác.

“Mỗi bước chân của chúng ta sẽ tiếp tục vang vọng lời dạy của Bác Hồ: Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Chúng ta sẽ cùng khỏe để vun đắp tình hữu nghị, khỏe để chắp cánh ngoại giao và khỏe để cùng đất nước vươn xa”, ông Phạm Dứt Điểm nói.