Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Bạn trẻ TP. HCM hưởng ứng chương trình đi bộ hữu nghị

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sáng 23/8, Sở Ngoại vụ TP. HCM tổ chức chương trình đi bộ hữu nghị, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP. HCM (1945 - 2025).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Lộc Hà, cùng các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại TP. HCM và đông đảo bạn trẻ đã cùng tham gia chương trình đi bộ hữu nghị nhân sự kiện này.

Chặng đi bộ hữu nghị có cự ly dài 2,5 km, xuất phát tại đường Lê Duẩn, qua Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ và dừng chân tại Công viên Bến Bạch Đằng, nơi đặt Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP. HCM.

z6936003326511-6b749af4bd96455ff9ba2d840b885fea.jpg
Rất đông bạn trẻ TP. HCM cùng tham gia hoạt động đi bộ hữu nghị. (Ảnh: Ngô Tùng)

Biểu tượng không chỉ là một công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa TP. HCM và các địa phương, đối tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. HCM, nhấn mạnh, hoạt động đi bộ hữu nghị là dịp để cùng nhau rèn luyện sức khỏe và nhìn lại chặng đường đầy vẻ vang và vô cùng tự hào của ngành Ngoại giao Việt Nam cũng như những dấu ấn đối ngoại nổi bật của Thành phố mang tên Bác.

“Mỗi bước chân của chúng ta sẽ tiếp tục vang vọng lời dạy của Bác Hồ: Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Chúng ta sẽ cùng khỏe để vun đắp tình hữu nghị, khỏe để chắp cánh ngoại giao và khỏe để cùng đất nước vươn xa”, ông Phạm Dứt Điểm nói.

Hà Chi
#TP.HCM #đi bộ hữu nghị #ngoại giao Việt Nam #kỷ niệm 80 năm ngoại giao #Sở Ngoại vụ #hoạt động ngoại giao #biểu tượng hữu nghị

Xem thêm

Cùng chuyên mục