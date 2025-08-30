Bạn trẻ TP. HCM hướng về Đại lễ Quốc khánh 2/9

SVO - Những ngày cuối tháng Tám, TP. HCM ngập tràn không khí hân hoan chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Từ không gian mạng đến đời thực, tuổi trẻ TP. HCM đã và đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Sôi nổi trên không gian mạng

Nhiều trường đại học trên địa bàn TP. HCM đã triển khai sôi nổi các chuỗi truyền thông và hoạt động trực tuyến để hòa mình vào không khí chào mừng Đại lễ Quốc khánh 2/9. Trong đó, nổi bật là series “Trào yêu nước”, do Ban Phong trào Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM khởi xướng.

Với mong muốn truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, từ ngày 26/8 đến 2/9, mỗi ngày, chương trình đều mang đến một “làn sóng” mới để giới trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc và tìm hiểu thêm những giá trị lịch sử ý nghĩa. Từ playlist “Máu đỏ da vàng” gợi nhớ các giai điệu cách mạng, gợi ý những thước phim lịch sử, lời mời gọi sinh viên đến bảo tàng để “chạm vào lịch sử”, cho đến việc khuyến khích chia sẻ khoảnh khắc tự hào trên mạng xã hội – tất cả đã tạo nên một chuỗi hoạt động vừa sáng tạo, vừa gần gũi, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Tuyến bài truyền thông “Trào yêu nước”.

Anh Nhân Lưu, phụ trách Truyền thông sáng tạo, Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM, chia sẻ: “Để biến nó thành một ý tưởng sáng tạo thật sự cho Đại lễ là cả một hành trình công phu. Tuyên truyền về Tổ quốc, nếu không đủ linh hoạt, rất dễ đi vào lối mòn, nội dung cũng khó mở rộng. Thế là tụi mình bắt đầu đi tìm chất liệu: Lướt Threads tìm content, nghe nhạc để nhặt lyric viết caption, ghé bảo tàng chụp ảnh, thử nhiều hướng… nhưng cuối cùng vẫn chưa thấy điều gì thật sự mới mẻ. Cho đến khi tụi mình nhận ra, chính hành trình tìm kiếm ấy lại có thể trở thành câu chuyện. Thế là team quyết định tổng hợp tất cả thành một chuỗi gợi ý hoạt động, như một cách đếm ngược tới Quốc khánh”.

Song song đó, nhiều cuộc thi trực tuyến được phát động. Thử thách tạo video Capcut “Tôi yêu Việt Nam” hay cuộc thi sáng tạo video ngắn “Tự hào Việt Nam” khơi gợi khả năng sáng tạo và góc nhìn trẻ trung của sinh viên. Cuộc thi trực tuyến “Sao Tháng Tám” cũng trở thành sân chơi bổ ích, nơi tri thức lịch sử hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Nhiều cuộc thi trực tuyến được phát động.

Lắng đọng cảm xúc với phim lịch sử

Không chỉ là những hoạt động trực tuyến, hoạt động thực tế cũng tạo nhiều dư âm. Tiêu biểu, Hội Sinh viên TP. HCM đã tổ chức suất chiếu miễn phí, trợ giá cho sinh viên xem bộ phim lịch sử Mưa đỏ dành cho học sinh, sinh viên. Thước phim bi tráng về những năm tháng chiến đấu gian khổ, kết hợp với buổi giao lưu cùng các cựu chiến binh, đã mang lại cho người trẻ trải nghiệm xúc động.

Nguyễn Hoàng Tiến (năm thứ ba, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) chia sẻ: “Xem phim và nghe các thông tin trong buổi sinh hoạt làm cho mình cảm nhận rõ hơn sự hy sinh to lớn của cha anh, để mình hôm nay được sống trong hòa bình. Mình thấy mình cần phải học tập, rèn luyện nhiều hơn để xứng đáng với những hy sinh ấy”.

Hành trình về nguồn: Đường đến độc lập

Không khí kỷ niệm còn lan tỏa qua các chương trình hành trình về nguồn. Hoạt động “Đường đến Độc lập”, do trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM tổ chức đã đưa bạn trẻ đến những địa chỉ đỏ của TP. HCM: Dinh Độc Lập, Bảo tàng Lịch sử, Công viên Bến Bạch Đằng, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Tượng đài liệt sĩ Trần Văn Ơn…

Ngày 26/8, Đoàn khoa Hàn Quốc học và Đoàn khoa Lưu trữ học – Quản trị văn phòng (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã cùng tổ chức “Hành trình Độc lập”. Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, sinh viên được tìm hiểu về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tại Công viên Bến Bạch Đằng, các bạn trẻ vừa chiêm ngưỡng cảnh quan hiện đại, vừa nhớ về dấu ấn đấu tranh của Sài Gòn – Gia Định.

Mỗi chặng dừng chân không chỉ cung cấp kiến thức lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp bước cha anh trong thế hệ trẻ.

Từ những hoạt động online sáng tạo, các cuộc thi sôi nổi, đến những hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình theo cách riêng của mình. Lòng yêu nước không chỉ thể hiện ở những hành động lớn lao, mà hiện hữu trong từng việc nhỏ: Một bài hát, một bộ phim, một bức ảnh được chia sẻ, một chuyến đi về nguồn...