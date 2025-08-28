‘Biệt đội 360’: Tạo lá chắn an toàn cho học sinh, sinh viên TP. HCM trên không gian số

Chương trình là sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, đoàn thể và nhà trường nhằm hỗ trợ trang bị cho học sinh, sinh viên những kỹ năng, kiến thức cần thiết để trang bị phòng vệ, phòng tránh các bẫy lừa đảo.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TP. HCM cho biết, những cạm bẫy về lừa đảo tài chính, đánh cắp thông tin cá nhân, hay các hành vi tiêu cực khác đang hằng ngày, hằng giờ đe dọa đến sự an toàn của học sinh, sinh viên. “Trước thực trạng đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng vệ số cho thế hệ trẻ không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội”, Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Lễ khởi động chương trình “Tour 360 - Học đường an toàn trong kỷ nguyên số”.

Đồng thời, ông cho rằng, “Chuỗi chương trình “Tour 360 – Học đường an toàn trong kỷ nguyên số” ra đời chính là sự cụ thể hóa trách nhiệm đó”. Tour 360 sẽ là điểm đến không chỉ giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng vệ số mà còn được tạo không gian rèn luyện và trang bị những công cụ phòng vệ hiệu quả.

Chia sẻ tại chương trình, anh Lê Nguyễn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM cho biết, “Tour 360” được kỳ vọng trở thành một không gian giáo dục sáng tạo, nơi các bạn trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức về an toàn mạng xã hội mà còn trực tiếp trải nghiệm, tương tác thông qua các hoạt động thực tiễn. Theo anh Nam, mục tiêu quan trọng nhất là giúp sinh viên hình thành thói quen cảnh giác, biết cách tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ bạn bè trước các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Đại diện Ban Thanh niên Công an TP.HCM cùng đại diện Trung tâm Hỗ trợ học sinh, viên TP. HCM ký kết và ra mắt “Biệt đội 360”.

Trong kỷ nguyên số, khi Internet mở ra vô vàn cơ hội học tập, kết nối, cũng là lúc tội phạm công nghệ cao xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhắm thẳng vào học sinh, sinh viên - những người trẻ năng động nhưng còn thiếu kinh nghiệm trên không gian mạng.

Nhằm để khắc phục tình trạng trên, tại chương trình, các đơn vị đã ký kết ra mắt “Biệt đội 360”. “Biệt đội 360” được thành lập với mục đích nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về các hình thức lừa đảo phổ biến, từ việc làm ảo, đa cấp trái phép, tín dụng đen đến những chiêu trò bắt cóc trực tuyến, lừa đảo công nghệ cao qua điện thoại và Internet. Chương trình thực hiện từ tháng 8/2025 đến tháng 12/2025, tại các trường THPT, đại học, học viện và cao đẳng trên địa bàn TP. HCM.

Infographic tuyên truyền để các bạn trẻ nhận biết về các hình thức lừa đảo được trưng bày tại chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều hoạt động khác như: Triển lãm Infographic trực quan về các hình thức lừa đảo, mua bán người; sổ tay cảnh giác điện tử và mini game “Nhận diện lừa đảo trực tuyến”; chiếu video tuyên truyền “Cảnh giác trước tội phạm công nghệ cao”; nhạc kịch tình huống “Bắt cóc Online”; tọa đàm với chiến sĩ thuộc Công an thành phố, chuyên gia tâm lý và khách mời đồng hành, với chuyên đề “Bắt cóc online - Sự thật đằng sau màn hình”.