Nam sinh phát triển phần mềm chuyển giao trị giá gần 1 tỷ đồng, nhắm giải quyết bài toán cốt lõi của giáo dục đại học

"Chạm đến trái tim" của quy trình kiểm định chất lượng giáo dục

Cùng với 4 thành viên khác từ AIoT Lab VN, Đạt đã phát triển thành công phần mềm Evallos, một nền tảng hỗ trợ đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Điều đáng chú ý là khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Đạt đã chuyển giao thành công phần mềm này cho một trường đại học tại TP. HCM với giá trị gần 1 tỷ đồng, đánh dấu một bước ngoặt đầy tự hào.

Xuất phát từ những trăn trở của giảng viên khi phải thực hiện các quy trình đánh giá chuẩn đầu ra một cách thủ công, phức tạp và tốn nhiều thời gian, Phạm Đức Đạt đã nung nấu ý tưởng tạo ra một giải pháp công nghệ. Đạt chia sẻ: “Khi thấy giảng viên mất nhiều thời gian, công sức cho khâu đánh giá chuẩn đầu ra, vốn rất quan trọng trong kiểm định, mình nghĩ, nếu bản thân giải quyết được nút thắt này, sẽ góp phần trực tiếp vào mục tiêu chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục đại học”.

Đạt báo cáo đề tài ở một hội nghị.

Ban đầu, Đạt chỉ nghĩ đơn giản là tạo ra một công cụ tiện ích. Tuy nhiên, nhờ sự định hướng chuyên môn sâu sắc từ các giảng viên, Đạt nhận ra rằng, Evallos không chỉ là một công cụ, mà còn chạm đến 'trái tim' của quy trình kiểm định.

Việc giải quyết bài toán cốt lõi này, kết hợp với định hướng phù hợp với Nghị quyết 57 về chuyển đổi số, đã giúp Evallos được đánh giá cao, ngay cả khi sản phẩm được tạo ra bởi một nhóm sinh viên. "Chính sự kết hợp giữa giá trị thực tiễn, độ tin cậy và tầm nhìn gắn với chiến lược quốc gia đã giúp EVALLOS được đánh giá cao, ngay cả khi tụi mình vẫn còn là sinh viên”, Đạt cho biết.

Đạt và các cộng sự họp ở AIoT Lab VN.

Vượt khó để đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra thực tế

Để biến một ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm thực tế, Đạt và nhóm đã phải đối mặt với nhiều thách thức. Khó khăn lớn nhất là làm sao để hiểu và mô hình hóa chính xác quy trình đánh giá chuẩn đầu ra, vốn phức tạp với nhiều quy định và tiêu chuẩn khác nhau. Đạt giải thích: “Điều quan trọng không chỉ là 'làm đúng' từng quy định, mà còn phải tìm ra được cái cốt lõi những yếu tố chung nhất để hệ thống có thể áp dụng linh hoạt cho nhiều trường, nhiều chương trình đào tạo khác nhau”.

Phần mềm Evallos do Đạt và các cộng sự phát triển đã được chuyển giao cho 1 trường đại học tại TP. HCM với giá trị gần 1 tỷ đồng.

May mắn, nhóm đã nhận được sự đồng hành sát sao từ PGS. TS Huỳnh Khả Tú và TS Lê Duy Tân, cùng với tinh thần "không bỏ cuộc" từ đồng đội AIoT Lab VN. Nhờ đó, các bạn trẻ thực hiện dự án đã có thể từng bước bóc tách, tinh gọn và thiết kế một nền tảng vừa tuân thủ chặt chẽ quy trình, vừa giữ được tính linh hoạt.

Đạt kể lại: “Có lúc, khối lượng việc nhiều, có những thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là tới hạn deploy, nhưng hàng loạt vấn đề bất ngờ phát sinh, buộc cả nhóm phải làm việc gần như xuyên ngày đêm để xử lý”.

Trong tương lai, Đạt và nhóm sẽ tiếp tục phát triển Evallos, tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu đánh giá một cách thông minh và trực quan hơn. Mục tiêu của nhóm là biến Evallos thành một nền tảng hỗ trợ kiểm định toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.