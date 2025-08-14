Sinh viên khởi nghiệp với ứng dụng đồng hành cùng trẻ tự kỷ

SELF là ứng dụng giáo dục kỹ năng xã hội dành cho trẻ tự kỷ có độ tuổi trí tuệ từ 4 đến 12. Ứng dụng cho phép các trung tâm can thiệp chuyển giáo án thành kịch bản game hóa để trẻ vừa chơi vừa học. Lấy cảm hứng từ các ứng dụng VR ở các nước phát triển nhưng hướng đến phiên bản chi phí thấp hơn, SELF có thể chạy trên điện thoại, máy tính bảng, vừa tiện lợi, vừa không yêu cầu thiết bị đắt tiền.

Chia sẻ về động lực phát triển ứng dụng, Viên Thị Thanh Trúc (năm thứ tư, ngành Tâm lý học) cho biết: “Trong thời gian kiến tập tại trung tâm can thiệp, mình nhận thấy nhiều trẻ tự kỷ thiếu kỹ năng xã hội, trong khi các phần mềm hỗ trợ ở Việt Nam còn khá đơn giản, chủ yếu thiên về lý thuyết và ít tình huống thực hành”. Theo Trúc, việc giáo dục trẻ tự kỷ vốn đòi hỏi giáo viên chuyên biệt, vì vậy, SELF được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp tiết kiệm thời gian cho giáo viên, đồng thời san sẻ gánh nặng dạy kỹ năng xã hội với phụ huynh tại nhà.

Các thành viên dự án SELF (từ trái sang): Lý Tấn Lộc, Viên Thị Thanh Trúc, Trần Phương Trinh và Trần Nhật Khôi. (Ảnh: NVCC)

Về công nghệ và thiết kế, SELF sử dụng AI để phân tích giáo án từ trung tâm, từ đó tạo ra các tình huống mô phỏng đời sống như giúp bạn ngã, qua đường hay xếp hàng. Trẻ sẽ nhập vai vào nhân vật chính, xử lý các tình huống và nhận sự đồng hành của một thú cưng ảo đóng vai trò “người hướng dẫn”, đưa ra lời khuyên hoặc nhắc nhở cách cư xử phù hợp. Nhân vật và NPC được thiết kế với tông màu pastel dịu nhẹ, kết hợp âm thanh trị liệu từ nhạc cụ tự nhiên nhằm tạo cảm giác thư giãn và hạn chế kích động. Ứng dụng cũng ghi nhận các dữ liệu hành vi như thời gian phản ứng, tỉ lệ đúng/sai và gửi về trung tâm để theo dõi tiến bộ. Mỗi phiên học được giới hạn 45 phút, tương đương một tiết học, để đảm bảo trẻ tiếp thu hiệu quả mà không bị quá tải.

Giao diện giới thiệu ứng dụng SELF. (Ảnh: NVCC)

Tên gọi SELF mang nghĩa “tự thân”, vừa thể hiện mục tiêu giúp trẻ tự lập, vừa phản ánh tinh thần của nhóm sáng lập. Là thành viên của nhóm, Trần Nhật Khôi (năm thứ tư, ngành Quản trị Kinh doanh) chia sẻ: “SELF không chỉ giúp trẻ tự lập hơn mà còn phản ánh tinh thần của nhóm: tự làm việc, tự suy nghĩ, tự phát triển, tự chủ cuộc đời”.

Từ khi hình thành ý tưởng tháng 11/2024 đến lúc dự thi 'Ra khơi 2025', nhóm mất 6 tháng phát triển và nhiều lần chỉnh sửa, thậm chí bỏ hẳn phiên bản đầu vì thiết kế chưa phù hợp. Khó khăn lớn nhất là kinh phí, khi ban đầu toàn bộ đều từ tiền túi của các thành viên. Hiện SELF vẫn đang được nhóm tiếp tục hoàn thiện và tìm kiếm sự đồng hành từ doanh nghiệp.

Khôi kỳ vọng: “Chúng mình muốn SELF trở thành công cụ không thể thiếu cho trẻ tự kỷ, giống như túi thần kỳ của Doraemon vậy”.