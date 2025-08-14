Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) cảnh báo văn bản mạo danh lừa đảo học bổng

Hà Chi
SVO - Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) vừa phát đi thông báo về việc có văn bản mạo danh nhằm lừa đảo học bổng với các thí sinh đang làm nguyện vọng tuyển sinh vào trường.

Trong thông báo ghi ngày 4/8/2025, những kẻ mạo danh trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) đã thông tin đến những thí sinh (chưa trúng tuyển đại học) về việc "Trúng tuyển học bổng Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney".

Trước đó, vào tháng 6/2025, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) đã có thông báo rộng rãi về việc xuất hiện văn bản mạo danh Nhà trường thông báo “Trúng tuyển chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam và Quốc tế” với trường ĐH Công nghệ Sydney (UTS).

Văn bản giả mạo được trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) cảnh báo trên các kênh truyền thông của trường.

Đến tháng 8/2025, các đối tượng mạo danh tiếp tục phát tán thông báo giả với tiêu đề “Học bổng thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney”, nhắm đến các thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đang đợi kết quả xét tuyển đại học năm 2025.

Theo phía nhà trường, thông báo lần này được chỉnh sửa chuyên nghiệp hơn, bổ sung nhiều chi tiết quyền lợi và yêu cầu, có thông tin cá nhân của thí sinh (họ tên, ngày sinh, CCCD), sử dụng cả email tên miền @hcmut.edu.vn để tạo sự tin cậy.

Trường ĐH Bách khoa khẳng định, mọi quy trình đăng ký và xét duyệt học bổng dành cho sinh viên của trường đều được thực hiện trên hệ thống, thông qua email và các kênh thông tin chính thống của trường. Các khoa, văn phòng, phòng chuyên trách sẽ thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin đến sinh viên thông qua các kênh chung, không triển khai hoặc thông báo riêng lẻ đến từng cá nhân.

Hà Chi
