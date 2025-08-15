Giá phòng trọ tại Đà Nẵng tăng cao, sinh viên chật vật tìm phòng trọ

SVO - Dù chưa đến ngày nhập học chính thức, nhưng nhiều sinh viên và phụ huynh các trường đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã 'chạy đua' đi tìm phòng trọ.

Giá phòng “chạm đỉnh”

Theo ghi nhận tại các khu vực có nhiều sinh viên như Hải Châu, Hòa Khánh, Ngũ Hành Sơn, giá phòng trọ tại đây dao động từ 1,2 đến 4 triệu đồng/tháng. Diện tích phổ biến của phòng là 18 - 30m2 và có gác lửng. Mức giá này chưa bao gồm điện, nước và các chi phí phát phát sinh khác. So với cùng kì năm trước, giá phòng năm nay có mức tăng đột biến. Điều này gây áp lực lên nhiều phụ huynh và sinh viên.

Căn phòng đầy đủ nội thất có giá 5,5 triệu đồng/tháng tại quận Ngũ Hành Sơn.

Giá phòng trọ hiện bị đội lên khoảng từ 20–30%, nhất là từ đầu tháng Tám, khi nhu cầu tìm chỗ ở của các bạn tân sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng tăng cao. Tùy thuộc vào vị trí gần trường học, nội thất có sẵn, mức độ tiện nghi, những phòng trọ đầy đủ nội thất, gần trường đại học thuận tiện cho việc đi lại sẽ được "săn" nhiều nhất.

Ái Nhi (TP. Huế, năm thứ nhất, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng) và mẹ đang đi tìm chỗ c với mong muốn tìm được phòng trọ ưng ý. Để thuận tiện cho việc đi học của con, mẹ Nhi dự định tìm phòng ở khu vực phường Khuê Trung (nay thuộc phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Theo khảo giá của cô, tại khu vực gần trường, một phòng có nội thất đơn giản hiện dao động từ 2 - 3 triệu đồng/tháng. Nếu phòng đầy đủ tiện nghi như tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, giường… giá có thể lên đến 4 triệu đồng/tháng. “Với mức thu nhập của gia đình tôi, đây là khoản chi phí tương đối cao vì vậy tôi cũng đang phân vân các phương án”, cô bày tỏ.

Chấp nhận ở xa để tối ưu chi phí

Giá phòng xung quanh các trường đại học và trung tâm TP. Đà Nẵng không ngừng tăng cao, buộc nhiều sinh viên đắn đo giữa hai lựa chọn: Chấp nhận trả 2,5 - 4 triệu đồng/tháng để sống gần trường, hay chuyển ra vùng ven thành phố để tối ưu chi phí.

Nguyễn Thị Như Quỳnh (năm thứ hai, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) không tìm được trọ xung quanh trường phù hợp với tài chính của bản thân: "Phòng dưới 1,2 triệu đồng hầu như rất ít. Nếu có thì phòng nằm trong những con hẻm nhỏ dễ bị ngập nước và không đảm bảo về an toàn cháy nổ".

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cô đành thuê một phòng nhỏ giá 1,5 triệu đồng/tháng, cách trường 9 km. “Trường xa, mình phải chủ động đi học sớm để không bị trễ. Dù vậy, phần nào đó giảm bớt một phần gánh nặng tiền bạc cho ba mẹ”, cô bộc bạch.

Không ít sinh viên chấp nhận ở trọ xa trường để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Thế nhưng, khoảng cách xa trường lại kéo theo hàng loạt bất tiện trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. “Ở trọ cách trường 5 km, mình luôn phải căn giờ thật sớm để kịp đến lớp, đặc biệt là những buổi có tiết đầu. Mùa mưa thì khổ hơn, phòng trọ thường xuyên bị ngập, sinh hoạt đảo lộn hết cả”, Nguyễn Thị Ly (năm thứ hai, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng) tâm sự.

Nhiều bạn sinh viên chấp nhận sống trong căn phòng ẩm mốc để tiết kiệm chi phí. (Ảnh: Ngọc Khanh)

Thận trọng khi đưa ra những quyết định

Vào mùa mưa, tại một số tuyến đường tại TP. Đà Nẵng như Mẹ Suốt, Nguyễn Văn Linh, Âu Cơ, Tôn Đức Thắng… thường xảy ra hiện tượng ngập cục bộ. Điều này gây nên nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến việc học của nhiều sinh viên. Vì vậy, theo kinh nghiệm của nhiều bạn, tân sinh viên nên chủ động tìm hiểu trước những khu vực, tuyến đường dễ bị ngập để lựa chọn phòng trọ phù hợp, tránh bị động trong sinh hoạt.

Đường phố TP. Đà Nẵng ngập do ảnh hưởng của cơn bão số 1, năm 2025, gây bất tiện cho người dân. (Ảnh: Vũ Lê)

Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo mà "cò" nhà trọ tung ra. Do còn thiếu kinh nghiệm, nhiều sinh viên lựa chọn tìm phòng thông qua các nhóm phòng trọ trên Facebook, tạo cơ hội để kẻ gian lợi dụng lừa đảo. Nguyễn Thị Ngọc Khanh (năm thứ hai, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) chia sẻ: “Khi đến xem phòng, mình bị ‘cò trọ’ thúc giục đặt cọc để giữ phòng, nếu không sẽ cho người khác thuê. Mình đã đặt cọc 2 triệu đồng nhưng sau đó người này bặt vô âm tín và chặn hết mọi liên lạc”.

Trong thời điểm giá phòng trọ tăng kéo theo nhiều vấn đề liên quan, sinh viên và phụ huynh cần trang bị kinh nghiệm và cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo.