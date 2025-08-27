Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắc màu A80 trong những bộ ảnh sáng tạo của bạn trẻ Sài Gòn

Vỉnh Dỳ - Chung Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang rộn ràng khắp nơi. Trong bức tranh chung, bạn trẻ cũng góp thêm gam màu riêng bằng những bộ ảnh sáng tạo, vừa lưu giữ thanh xuân, vừa lan tỏa tinh thần ngày lễ.

Không ít bạn trẻ đầu tư công sức cho mỗi bộ ảnh. Từ việc chọn quán cà phê, góc phố có ánh sáng tự nhiên, cho đến phụ kiện như huy hiệu, hoa sen, khăn quàng đỏ… đều được tính toán kỹ. Nguyễn Hữu Đạt (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Mình thường xem review quán cà phê mới trên Threads để tìm background hợp với concept. Phụ kiện thì cập nhật trên TikTok, Instagram, còn nếu muốn mua nhanh thì mình tìm trong hội nhóm Facebook vì giá rẻ và bắt kịp trend”.

z6947355098494-3adc00adcd37200a5aabd065e126a7f7.jpg
Hữu Đạt ưu tiên tìm kiếm ý tưởng trên các nền tảng mạng xã hội.
z6947354145746-f703aad7ea76154310eb5a6d86a7c5fe.jpg
Các bài review được đăng tải trên Facebook.

Nhiều bạn trẻ coi chụp ảnh kỷ niệm là hình thức tham gia ngày lễ theo cách riêng. Áo dài cách tân, trang phục mang màu cờ sắc áo, phong cách retro với máy ảnh film, hoa sen hay băng rôn cổ động được tận dụng để tạo dấu ấn.

Phương Uyên (2006, ngụ tại P. Bình Đông, TP. HCM) bày tỏ: “Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, mình lại thấy thật tự hào khi khắp phố phường đỏ rực sắc cờ. Những bức ảnh là cách để mình và người trẻ thể hiện tình yêu nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

z6947354468239-1dae185b817dd923b7db4b1eafe0c56e.jpg
Phương Uyên với bộ ảnh kỷ niệm thực hiện tại Nhâm Cafe (TP. HCM).

Từng có kinh nghiệm với nhiều concept khác nhau, dịp đại lễ năm nay, Cao Ngọc Kim Ngân (2005, ngụ tại P. Long Phước, TP. HCM) chọn chụp couple để lưu giữ kỷ niệm. Để có một bộ ảnh ưng ý, Kim Ngân chia sẻ: “Trước khi chụp, mình và photographer sẽ bàn bạc về concept và địa điểm cụ thể. Mình thích không gian thoáng đãng, ít người, để thoải mái tạo dáng. Ngoài ra, chi phí hợp lý cũng là điều quan trọng. Những nơi như Bảo tàng Mỹ thuật hay con đường bích họa Nguyễn Hữu Cảnh vừa đẹp, vừa tiết kiệm, lại ý nghĩa”.

z6947354201530-443d36df568704f2abd5fe67bbe58d6d.jpg
Bộ ảnh đôi của Kim Ngân mang dấu ấn riêng trong không khí A80.
z6947373980249-be5585e22bd2aabb7f23f9df05830894.jpg
z6947373986428-3bab4bfc760ba8b46842742beab80e4b.jpg
Vỉnh Dỳ - Chung Quỳnh
#Sài Gòn #A80 #ảnh sáng tạo #kỷ niệm 80 năm #giới trẻ Việt Nam #cách mạng tháng tám #concept ảnh

