TP. HCM có thêm hai điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp Lễ 2/9

SVO - Lễ 2/9 năm nay, TP. HCM bắn pháo hoa ba điểm tầm cao ở các phường An Khánh, Bình Dương, Vũng Tàu và một điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen. TP. HCM tăng số lượng bắn pháo hoa từ 2 điểm dự kiến ban đầu lên 4 điểm.

Theo kế hoạch chào mừng 80 năm Quốc khánh của TP. HCM mới ban hành, pháo hoa tầm cao được bắn tại ba điểm gồm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, Khu trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường Trung tâm Bãi sau, phường Vũng Tàu. Điểm bắn tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới.

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21h. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Điểm bắn pháo hoa ở P. An Khánh, TP. HCM dự kiến sẽ thu hút rất đông người dân đến xem. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Trước thời điểm bắn pháo hoa, TP. HCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào 19h30, đồng thời tại ba địa điểm, gồm khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời thuộc Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thuỳ Vân (phường Vũng Tàu).

Dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh năm nay, TP. HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương dâng hoa... Thành phố cũng thực hiện 20 suất biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các phường, xã thuộc ba khu vực sau sáp nhập.