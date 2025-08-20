Thú vị quán cà phê cứu hộ chó mèo tại TP. HCM

SVO - Cà phê thú cưng đã không còn là điểm vui chơi xa lạ đối với các bạn trẻ Sài Gòn, nhưng quán cà phê cứu hộ chó mèo WagWel không chỉ mang đến trải nghiệm thú vị cho khách hàng mà còn là nơi đã 'xe duyên' cho nhiều thú cưng và chủ mới trong gần 6 năm qua.

“Ông tờ bà nguyệt” của thú cưng

Mở cửa từ 9h sáng, nhưng đến khoảng 11h trưa, các bàn của WagWel Rescue nằm trong một con hẻm tại phường An Khánh, TP. HCM đã kín khách.

Nhiều bạn trẻ chọn nơi này để “chạy deadline” thay vì các quán cà phê yên tĩnh, bởi họ thích cảm giác được vuốt ve những người bạn bốn chân sau giờ làm việc mệt mỏi. Chị Phạm Ngọc Uyên Phương (24 tuổi, phường Bình Thạnh) - khách quen của quán chia sẻ: “Đến đây, tôi cảm thấy được chào đón, vì các bé nhớ mình. Tôi thường đến đây làm việc, mỗi lần căng thẳng quá thì tạm dừng chơi với tụi nó một chút. Cho nên mỗi tuần, tôi đến đây ít nhất 5 ngày”.

Không gian thú vị ở quán cà phê cứu hộ thú cưng.

Matthew (34 tuổi, phường An Khánh) cho biết, 20 lần anh ghé thăm, lần nào WagWel cũng cho anh trải nghiệm hài lòng. “Tôi thấy, không gian ở đây rất tốt. Bầu không khí thân thiện, ấm áp, những chú cún chạy xung quanh... khiến tôi thấy tâm trạng vui vẻ hẳn”.

WagWel là đơn vị tiên phong theo mô hình quán cà phê chó mèo cứu hộ tại TP. HCM. Mỗi chú chó, mèo ở đây đều có câu chuyện riêng về thân phận của mình, được WagWel mang về chăm sóc và chữa trị. WagWel vừa là nơi chữa lành, vừa là “ông tơ bà nguyệt” giúp thú cưng tìm được chủ nhân mới. Đến nay, có gần 100 chú chó, mèo đã được nhận nuôi.

Lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng

WagWel Rescue được thành lập với sứ mệnh trở thành ngôi nhà an toàn cho thú cưng, đồng thời là nơi chào đón tất cả mọi người trở thành một phần của đại gia đình. Anh Alex Ward (người sáng lập thương hiệu) cho biết, việc vận hành song song công việc kinh doanh và chăm sóc thú cưng cho anh trải nghiệm đặc biệt nhưng cũng mang lại nhiều khó khăn, nhất là việc tìm được cộng sự phù hợp.

“Điều đó thật sự quan trọng, bởi vì họ là người chăm sóc thú cưng hằng ngày và họ cũng chính là người sẽ chăm sóc khách hàng. Vì thế, chúng tôi cần tìm những người yêu thương động vật, tận tình chăm sóc chúng và có khả năng làm việc nhóm”, anh Alex tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (quản lý nhân sự của quán) chia sẻ, tình yêu với chó mèo và niềm tin vào ý nghĩa công việc là động lực lớn nhất để chị gắn bó với nơi này suốt 5 năm qua. “Ở WagWel, mỗi lượt khách ghé thăm, mỗi sản phẩm bán ra và mỗi chú chó, mèo được nhận nuôi, đều góp vào hành trình cứu hộ – phục hồi – ghép nhà cho các chú chó mèo bị bỏ rơi khác”, chị Tuyền nói.

Các thú cưng đã được quán cứu hộ.

Quá trình làm việc tại WagWel đã giúp chị Tuyền học hỏi được nhiều hơn và phát triển các kỹ năng của mình. Chị tâm sự: “Tôi cảm thấy mình học được rất nhiều, không chỉ về kỹ năng làm việc trong môi trường dịch vụ - cứu hộ mà còn về giá trị nhân văn và sự kiên nhẫn”.

Trong tương lai, WagWel hướng đến phát triển dự án cứu hộ, kết hợp giáo dục kỹ năng chăm sóc và kết nối với động vật cho các bạn học sinh khi đến tham quan. “Chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình ngoại khóa cho các bạn trẻ là thực tập sinh, tình nguyện viên, tạo môi trường cho họ phát triển các kỹ năng và trở thành một phần của WagWel”, anh Alex cho biết.