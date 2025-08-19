Cô gái khởi nghiệp từ ý tưởng tái chế thủy tinh

SVO - Khánh Linh (sinh năm 2002, cựu sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) quyết định từ bỏ công việc văn phòng để bắt đầu hành trình 100 ngày khởi nghiệp bán đồ thủy tinh tái sử dụng, sau một lần bà của cô vô tình làm vỡ lọ hoa.

Khởi nghiệp từ thủy tinh tái chế

Khởi nghiệp bán đồ thủy tinh tái sử dụng không chỉ đơn giản là một ý tưởng tình cờ mà còn xuất phát từ nỗi trăn trở về vấn đề môi trường và rác thải của Khánh Linh từ những ngày còn bé. “Mình là đứa luôn quan tâm đến vấn đề môi trường. Mỗi lần mình gặp những tin tức hoặc video nói về ô nhiễm môi trường, mình cảm thấy khá là lo ngại nhưng lại bất lực, cảm giác là bất kể mình làm gì thì cũng không cải thiện tình hình được là bao”, Khánh Linh chia sẻ.

Nói về cơ duyên khởi nghiệp bán đồ thủy tinh tái chế, Khánh Linh cho biết: “Tình cờ, một hôm, bà mình làm vỡ lọ hoa thủy tinh, mình mới nghĩ trong đầu là: Lọ hoa to mà đẹp như thế này, đem vứt đi thì phí, không biết nó sẽ đi đâu về đâu? Một câu hỏi nảy ra trong đầu mình, nếu bà mình trung bình mỗi năm làm vỡ tầm 10 lọ hoa thì không biết cả thế giới trung bình làm vỡ biết bao nhiêu lọ hoa?”. Và rồi, hành trình 100 ngày khởi nghiệp cùng dự án tái chế thủy tinh - "Clair de Soleil" chính thức thành hình, sau sự tình cờ ấy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Khánh Linh chọn khởi nghiệp cùng ý tưởng tái chế thủy tinh.

Khi tìm hiểu kỹ hơn, Khánh Linh cho biết, thủy tinh có thể tái chế lại mãi mãi mà không mất đi chất lượng hay độ sáng, tuy nhiên, ở Việt Nam hiện chỉ 27% lượng rác thải thủy tinh được tái chế. Hiện nay, đã có một số người tái sử dụng rác thải thủy tinh rồi, thành phẩm vô cùng đẹp và lạ mắt nhưng vẫn chưa nhiều người biết đến. “Lúc đấy thì 'máu khởi nghiệp' của mình lại 'sôi' lên, mình nghĩ là mình sẽ khởi nghiệp bán đồ thủy tinh tái sử dụng”, cô chia sẻ.

Khánh Linh bắt đầu bằng việc thu gom những mảnh vỡ và chai lọ thủy tinh bị bỏ đi, sau đó, hợp tác với các xưởng tái chế để nung chảy nguyên liệu ở nhiệt độ cao, rồi đúc thành những sản phẩm thủy tinh mới, bắt mắt hơn và có tính ứng dụng cao hơn. Càng dấn sâu vào công việc, cô càng hứng thú khi nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong những món đồ tưởng chừng vô giá trị ấy.

Sản phẩm được tái chế từ những chai thủy tinh bị vứt bỏ.

Khánh Linh hy vọng, dự án "Clair de Soleil" sẽ góp phần vào việc giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, tạo ra vòng đời mới cho những vật dụng tưởng chừng phải bỏ đi và lan tỏa thói quen sống xanh đến cộng đồng. Với Linh, mỗi sản phẩm không chỉ là một món đồ thủ công, mà còn là một thông điệp về sự thay đổi tích cực mà giới trẻ hoàn toàn có thể khởi xướng và dẫn dắt.

Hành trình 100 ngày thử thách

Không có nền tảng kinh doanh hay người thân làm trong nghề, Khánh Linh bước vào hành trình 100 ngày khởi nghiệp với nhiều khó khăn. Từ việc học cách xử lý thủy tinh an toàn, thiết kế sản phẩm sao cho bắt mắt, cho đến chọn kênh bán hàng, định giá, tất cả đều phải tự mày mò.

“Ban đầu, mình bị ngợp lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mình nhận ra là công thức livestream bán hàng như quần áo hay mỹ phẩm sẽ không phù hợp với sản phẩm thủy tinh tái chế. Chúng vừa nặng, dễ vỡ, vừa đòi hỏi sự tinh tế của thủ công và ý nghĩa môi trường. Vì thế, mình phải tự thử nghiệm rất nhiều, đồng nghĩa với việc sai nhiều và thất bại nhiều”, Khánh Linh chia sẻ.

Khánh Linh vẫn đang tiếp tục với đam mê cùng thủy tinh tái chế trên con đường đã chọn.

Dẫu vậy, cô không nản chí. Với Khánh Linh, sai lầm và thất bại chỉ là những phần tất yếu của khởi nghiệp: “Nếu không thử bây giờ, thì bao giờ mới đủ can đảm?”.

Tự phản biện để tìm câu trả lời

Trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa chọn con đường an toàn, Khánh Linh lại đi ngược dòng. Ban đầu, cô cũng lo lắng và ngần ngại. Nhưng thay vì bỏ qua, Linh chọn cách phản biện lại chính mình.

Cô liệt kê hàng loạt nỗi sợ: “Mình không có kinh nghiệm? Nếu thất bại thì sao? Nếu không ai mua thì sao?”, rồi lần lượt trả lời từng vấn đề. “Mình có thể vừa làm, vừa học, Internet có vô số kiến thức miễn phí. Nếu thất bại, ít nhất mình cũng học được điều gì đó. Nếu không ai mua, mình sẽ thử quy mô nhỏ trước, rồi mở rộng dần”, Khánh Linh chia sẻ.

Đối với Khánh Linh, tự phản biện chính là cách để cô củng cố quyết tâm: “Có những ngày rất hào hứng, nhưng cũng có những ngày mình nản lòng. Mình coi đó là tất yếu, vì chỉ khi trải qua những nốt trầm mới biết trân trọng những lúc thăng hoa”.

Khánh Linh cho rằng, thành công lớn của mình nhất chưa hẳn là doanh thu, mà là tìm được lý do để tiếp tục đi đường dài, lan tỏa tinh thần sống xanh và cô tin rằng, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất.