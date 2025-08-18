Sinh viên Đà Nẵng mang niềm vui đến người dân vùng cao

SVO - Với tôn chỉ 'Hãy cống hiến mà không đòi hỏi', suốt 19 năm hoạt động, nhóm tình nguyện Hand in Hand (trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) đã mang đến cơ hội cho nhiều em nhỏ vùng núi phía Nam TP. Đà Nẵng.

Hành trình “cõng” hy vọng lên non

Suốt nhiều năm qua, Hand in Hand đã trở thành nhịp cầu lan tỏa yêu thương, mang hơi ấm sẻ chia đến với những mảnh đời kém may mắn. Nhóm luôn tin rằng, tình yêu thương chỉ vẹn tròn khi được trao đi.

Gắn bó nhiều năm với vùng núi Bắc Trà My và Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ), Hand in Hand không chỉ mang những món quà đến trao tặng các em nhỏ mà còn mang theo niềm tin, hy vọng và động lực để các em tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, Trong chuyến tình nguyện Hè 10 ngày 9 đêm tại thôn 1 và 2, xã Trà Ka vừa qua, nhóm đã trao tặng 60 phần nhu yếu phẩm cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, 50 bộ dụng cụ học tập cho học sinh. Đồng thời, các thành viên nhóm cùng người dân dựng trụ đèn, xây sân bóng chuyền.

Nhóm Hand in Hand cùng người dân địa phương xây dựng sân bóng chuyền. (Ảnh: CLB)

Những chặng hành trình của Hand in Hand là một câu chuyện lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia đến cộng đồng. Qua những buổi dạy về kỹ năng bảo vệ bản thân, nhóm không chỉ mang đến kiến thức mà còn truyền động lực giúp các em tự tin hơn. “Khi trái tim bạn mở ra để sẻ chia, thì hành trình tình nguyện sẽ trở thành một câu chuyện rất đẹp”, Phan Huỳnh Ngọc Anh nhớ lại hành trình thiện nguyện cùng nhóm.

Lớp học về kỹ năng được nhiều em nhỏ hưởng ứng. (Ảnh: CLB)

Mỗi chuyến thiện nguyện của Hand in Hand đều in dấu sự đồng hành của chính quyền địa phương. Chính lực lượng tại chỗ là cầu nối giúp nhóm đến với những thôn bản xa xôi còn nhiều thiếu thốn. Từ khâu khảo sát, chọn địa điểm, cho đến việc vận chuyển vật liệu vượt qua những cung đường đèo dốc để dựng nên các công trình phục vụ bà con, ở đâu cũng có bóng dáng của chính quyền và người dân sở tại.

Hành trình đến với Trà Ka dù xa xôi, vất vả nhưng để lại trong mỗi thành viên của nhóm nhiều kỷ niệm khó quên. Đó là những giọt nước mắt, tiếng cười rôm rả, là những lá thư ấm áp và cái ôm đầy tiếc nuối của các em. “Mình thực sự rất nể phục các em. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng các em vẫn lạc quan, tích cực”, Huỳnh Thị Thanh Tiên (thành viên nhóm) trải lòng.

Hành trình vượt gian khổ, mang ước mơ đến bản làng

Nguyễn Quốc Tấn (trưởng nhóm tình nguyện) tâm sự: “Điều thử thách nhất không phải là những công việc nặng nhọc, mà là hành trình tìm đến các điểm trao quà. Nhiều lần chúng mình phải vượt hàng trăm cây số, lội bùn, băng rừng, vượt suối mới có thể trao gửi yêu thương đến bà con”.

Để chuẩn bị các phần quà và xây dựng sân bóng chuyền cho người dân xã Trà Ka trong chuyến thiện nguyện vừa qua, các thành viên nhóm Hand in Hand đã chủ động gây quỹ từ rất sớm, thông qua nhiều hình thức như bán hoa dịp 8/3, thu gom giấy vụn, vỏ lon… Bên cạnh đó, nhóm cũng kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ cả về hiện vật lẫn tiền mặt từ các mạnh thường quân. Toàn bộ nguồn lực nhận được dành riêng cho chuyến đi, góp phần hiện thực hóa mong muốn mang yêu thương và niềm vui đến với các em nhỏ nơi vùng cao.

Nhiều phần quà được nhóm trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. (Ảnh: CLB)

Việc vận chuyển hàng trăm suất quà, cùng trang thiết bị như giá sách, vật liệu xây dựng sân bóng... là bài toán không hề đơn giản đối với nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm lại động viên nhau “Cố lên, sắp tới rồi!”. “Đây không chỉ là điểm đến, mà còn là những bước đồng hành cùng nhau”, Nguyễn Quốc Tấn bộc bạch.

Dù điều kiện sống còn nhiều khó khăn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười và nhận những bức thư tay đầy tình cảm từ các em nhỏ, mọi mệt nhọc của các tình nguyện viên như tan biến. “Khoảnh khắc ấy thật xúc động, mình không ngờ các em lại yêu quý chúng mình nhiều đến thế”, Bùi Anh Kiệt (thành viên nhóm) bồi hồi nhớ lại.

Tình nguyện viên và người dân cùng hòa mình vào các hoạt động văn nghệ, ca hát. (Ảnh: CLB)

“Chúng mình tin rằng, nếu mỗi bàn tay góp một chút, thì những chuyến đi không chỉ dừng ở một mùa Hè, mà sẽ trở thành hành trình dài mang yêu thương đến muôn nơi”, Nguyễn Quốc Tấn gửi gắm.