Bạn trẻ cần ứng xử ra sao khi bị 'sàm sỡ' trên tàu Metro?

SVO - Chiều 14/8, trên chuyến tàu Metro số 1 (hướng từ quận Bình Thạnh cũ về trung tâm TP. HCM - Bến Thành), đã xảy ra một vụ quấy rối, mà nạn nhân là cô gái trẻ, khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Theo tường trình, chị P. đang ngồi thì một người đàn ông khoảng 35 tuổi, đeo ba lô trước ngực, đeo khẩu trang kín mặt, tiến lại gần, ngồi kế bên. Bất ngờ, người này luồn tay dưới ba lô và có hành vi đụng chạm vào cơ thể chị P.. Khi bị phản đối, đối tượng vẫn tiếp tục, buộc chị phải phản ứng quyết liệt để tự vệ.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Không ít người bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi đáng lên án này, đồng thời khen ngợi sự bản lĩnh và dũng cảm của cô gái.

Nhiều ý kiến khen ngợi cách ứng xử của bạn trẻ khi gặp kẻ quấy rối.

Điều đáng nói, tình trạng quấy rối, sàm sỡ nơi công cộng không chỉ xảy ra với phụ nữ. N. P. T. (20 tuổi, nam, TP. HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại trải nghiệm bắt gặp kẻ biến thái trong nhà vệ sinh ga Metro. Đó là thời điểm những ngày đầu tàu điện còn miễn phí vé, T. cùng nhóm bạn đến Metro để tham quan.

Khi bước vào nhà vệ sinh, thấy hai buồng đều báo trống, T. mở cửa buồng đầu. “Vừa mở khoảng 45 độ, tôi hoảng hồn khi phát hiện bên trong có một người đàn ông, dáng người nhỏ, quay mặt vào trong, nằm trong tư thế kỳ quái và có hành động rất biến thái”, T. nhớ lại.

Quá sợ hãi, T. vội chạy ra ngoài báo với bạn bè, các cô lao công và chú bảo vệ. Tuy nhiên, khi mọi người quay lại, kẻ biến thái đã biến mất. “Lúc đó tôi sốc, bối rối và chỉ ước đây không phải sự thật. Đến giờ, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn ám ảnh”, T. chia sẻ.

Điều khiến T. thêm hoang mang là sự việc xảy ra ngay tại nơi công cộng, trong khi bên ngoài vẫn có nhiều người qua lại. Là nam giới, anh cũng không tránh khỏi cảnh trớ trêu này.

Sự việc này cho thấy, bất kỳ ai, dù nam hay nữ, đều có thể trở thành nạn nhân của những hành vi biến thái nơi công cộng.

Nhiều sinh viên cho biết, họ từng gặp các tình huống quấy rối vào sáng sớm hoặc tối muộn, khi kẻ xấu thường đứng rải rác 3 – 4 chỗ khác nhau, bịt khẩu trang, thậm chí dùng xe máy để bám theo. Một số trường hợp, đối tượng buông lời khiếm nhã, kéo tay hoặc thậm chí sờ soạng cơ thể nạn nhân.

Nhiều lời khuyên trên các diễn đàn được cộng đồng mạng đưa ra.

Từ thực tế này, các bạn trẻ đã chia sẻ nhiều cách ứng phó: Tránh hoảng loạn, tìm cách quan sát và phản ứng hợp lý. Sử dụng bản năng tự vệ, hô to để gây sự chú ý và yêu cầu sự giúp đỡ của người xung quanh. Chủ động phòng ngừa khi đi một mình vào ban đêm, nên chụp lại biển số xe, thông tin tài xế (nếu đi taxi, xe công nghệ) và gửi cho bạn bè hoặc người thân. Trong trường hợp nghiêm trọng, nạn nhân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an hoặc bảo vệ ga Metro để xử lý kịp thời.