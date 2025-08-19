TP. HCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật hai điểm dịp Quốc khánh

SVO - Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, TP. HCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao và tầm thấp phục vụ nhân dân từ 21h đến 21h15.

UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các chương trình, hoạt động lớn nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, từ ngày 19/8 - 5/9/2025, TP. HCM tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế - Tôn Đức Thắng), đường Đồng Khởi (TP. HCM) và số 1 đường Ba Cu (phường Vũng Tàu).

TP. HCM cũng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 22/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP. HCM.

Năm nay, TP. HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, cầu truyền hình trực tiếp vào tối 2/9, với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa”.

Chương trình diễn ra lúc 19h30, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM), Công viên Trung tâm Thành phố mới (P. Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (P. Vũng Tàu).

Cũng trong tối 2/9, TP. HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao và tầm thấp phục vụ nhân dân từ 21h đến 21h15. Bên cạnh đó, thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm.