Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

TP. HCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật hai điểm dịp Quốc khánh

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, TP. HCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao và tầm thấp phục vụ nhân dân từ 21h đến 21h15.

UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các chương trình, hoạt động lớn nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, từ ngày 19/8 - 5/9/2025, TP. HCM tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế - Tôn Đức Thắng), đường Đồng Khởi (TP. HCM) và số 1 đường Ba Cu (phường Vũng Tàu).

TP. HCM cũng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 22/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP. HCM.

z4027943407992-47621e16e415bb5023844b35592482c6-5871-9407.jpg

Năm nay, TP. HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, cầu truyền hình trực tiếp vào tối 2/9, với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa”.

Chương trình diễn ra lúc 19h30, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM), Công viên Trung tâm Thành phố mới (P. Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (P. Vũng Tàu).

Cũng trong tối 2/9, TP. HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao và tầm thấp phục vụ nhân dân từ 21h đến 21h15. Bên cạnh đó, thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm.

Hà Chi
#TP. HCM #pháo hoa nghệ thuật #Quốc khánh 2/9 #kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #chương trình nghệ thuật #truyền hình trực tiếp #phố đi bộ Nguyễn Huệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục