Yatai Ramen: Khi các hàng mì ‘phủ sóng’ đường phố Sài Gòn

Thu Thảo - Thu Mẫn
SVO - Thời gian gần đây, mô hình 'yatai ramen' - món ramen được bán tại các quầy hàng di động, trở nên phổ biến với giới trẻ Sài Gòn. Thực khách dễ dàng bắt gặp những quán ramen đông khách, nằm ngay trên các con phố trung tâm hay xen kẽ trong khu dân cư của thành phố.

Ramen vốn là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của ẩm thực Nhật Bản, với lịch sử phát triển lâu đời và nhiều biến thể. Mì ramen lần đầu tiếp cận với Việt Nam là ở những quán bán đồ ăn Nhật cho người Nhật tại Việt Nam. Về sau, món mì này trở nên thịnh hành với đa dạng tệp thực khách Việt, trong đó có nhiều người trẻ.

Minh Nguyệt (2006, sống tại Q. 3 cũ) là một người ăn ramen hằng tháng: “Mình rất yêu văn hóa Nhật Bản, thế nên không có gì lạ nếu mình cũng say mê nền ẩm thực của quốc gia này”. Lần đầu tiên, Nguyệt thử món ăn này là năm lớp 11, tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại. Đến nay, Minh Nguyệt thường ăn ở một tiệm mì ramen vỉa hè đường Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa.

“Theo mình quan sát, ramen ở các quầy hàng lưu động này thì phù hợp với túi tiền học sinh, sinh viên chúng mình hơn. Chỗ mình hay ăn chỉ có phần 90.000 đồng, bao gồm mì, thịt chashu (xá xíu), măng ngâm, chả cá, trứng lòng đào và rong biển”, Minh Nguyệt chia sẻ. Mỗi tháng, Nguyệt sẽ ăn ramen 1 - 2 lần, vào những buổi tối cuối tuần, như một cách tự thưởng cho bản thân.

z6929980525903-bb23a57f7f321aad92d43b53762e62af.jpg
Các quán mì ramen vỉa hè tại TP. HCM đang thu hút nhiều bạn trẻ đến thưởng thức.

Không chỉ là một món ăn nhanh, ramen còn được coi là biểu tượng văn hóa ẩm thực. Thế nhưng, khi nhắc đến ramen, không ít người thường nhầm lẫn với udon hay soba (những loại mì truyền thống khác của Nhật Bản).

Nguyễn Thị Hiền Mai (2005, sống tại TP. Thủ Đức cũ) cũng từng nhầm lẫn như thế, trước khi trở thành một người sành ăn mì ramen. “Thật ra, ăn nhiều sẽ thấy ramen nổi bật nhất ở phần nước dùng. Chính hương vị đậm đà, được chế biến công phu từ nhiều nguyên liệu khác nhau, đã làm nên linh hồn và sức hút của món mì này”, Mai nhận định.

z6929980564785-9501b16dadd175bd57b6e3d55e8376f3.jpg
Hình ảnh những tô mì ramen vỉa hè thu hút đang nổi bật trên cộng đồng mạng.

Hiền Mai đã thử hết cả 3 loại mì tại một xe mì với 79.000 đồng/tô. Trong đó, mì ramen là món mà Mai đánh giá cao nhất. Xe mì mà Mai hay ăn nằm trên đường Phạm Văn Đồng, với tấp nập xe cộ qua lại. Hiền Mai cho rằng, khi thay đổi không gian thưởng thức, thực khách sẽ có những trải nghiệm khác nhau. “Mình thích được ăn ngoài trời hơn là trong máy lạnh, vì cảm giác thoáng mát mà khí trời mang lại. Cảm giác được ngồi ngay bên quầy bếp cũng khiến mình thấy dễ chịu và ấm cúng lắm”, Mai chia sẻ.

Anh Cường (chủ một tiệm yatai ramen tại phường Chợ Quán) phấn khởi khi gần đây anh tiệm đón ngày càng nhiều hơn các bạn trẻ tới thưởng thức ramen. Anh chia sẻ: “Khoảng thời gian từ 7h đến 8h tối là lúc quán mình đông khách nhất. Dạo này, nhiều bạn trẻ đến ăn, thấy ngon rồi giới thiệu cho bạn bè nên mình cũng mừng”.

Một điểm hạn chế của mô hình yatai ramen là giới hạn về chỗ ngồi. Thế nên, mỗi lần tiếp khách, quán chỉ đón được tầm 10 người. “Nhưng cũng nhờ vậy mà mỗi tô mì đến tay khách đều nóng hổi và nhanh chóng nhất có thể”, anh Cường cho biết.

Thu Thảo - Thu Mẫn
