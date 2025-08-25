Bạn trẻ TP. HCM háo hức đón chờ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9

SVO - Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 đang trở nên rộn ràng và ý nghĩa qua những hoạt động sáng tạo mang đậm tinh thần văn hóa và lịch sử dân tộc của bạn trẻ Sài Gòn.

‘Mảnh ghép văn hóa’

Trong không khí đón chờ Đại lễ, dự án “54 Gifts - Mảnh ghép văn hóa” thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ nhờ cách tiếp cận sáng tạo và gần gũi. Những bộ tranh ghép tái hiện cảnh sắc, con người và di sản của 54 dân tộc Việt Nam không chỉ mang tính giải trí mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Đặc biệt, các bộ xếp hình chủ đề lịch sử, với hình ảnh địa danh nổi tiếng, khí tài quân sự hiện đại và biểu tượng cách mạng đã tạo nên trải nghiệm vừa trực quan, vừa giàu tính giáo dục. Qua đó, thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước được lan tỏa một cách tự nhiên trong giới trẻ.

Bạn trẻ say mê trải nghiệm “Mảnh ghép văn hóa”, nơi từng hình ảnh nhỏ gợi nhắc về bản sắc Việt. (Ảnh: 54Gifts - Mảnh ghép văn hoá)

Bảo Trân (19 tuổi) bày tỏ: “Mình hứng thú với ‘Mảnh ghép văn hóa’, vì đây không chỉ đơn thuần là trò chơi mà còn truyền tải tình yêu quê hương, đất nước một cách nhẹ nhàng. Những mảnh ghép mang bản sắc dân tộc này khơi gợi trong mình niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam”.

Phim Mưa đỏ "gây sốt"

Mưa đỏ, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ngay từ khi công chiếu, bộ phim đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Với họ, Mưa đỏ không chỉ đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh mà còn là cầu nối để thế hệ hôm nay chạm gần hơn vào những trang sử hào hùng.

Bạn trẻ khoác lên mình bộ quân phục đến xem Mưa đỏ, hòa chung không khí đón chờ Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9.

Nguyễn Lê Ngọc Tường Vy (19 tuổi) bày tỏ: “Mình bỗng thấy thật bé nhỏ trước sự hy sinh vĩ đại của những con người tuổi đôi mươi năm ấy - những dáng hình đã hóa bất tử, để hôm nay chúng mình được sống trong hòa bình và cất vang hai tiếng Việt Nam”.

Đông đảo bạn trẻ mua vé xem “Mưa đỏ” ngay từ những ngày đầu công chiếu.

Workshop vẽ nón lá

Song song với các hoạt động giải trí mang tính giáo dục lịch sử, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn tham gia các workshop vẽ nón lá. Tại đây, những chiếc nón lá, biểu tượng của văn hóa Việt, được khoác lên mình diện mạo mới qua nét vẽ đầy sáng tạo.

Những chiếc nón lá truyền thống được khoác lên mình diện mạo mới qua bàn tay khéo léo của bạn trẻ. (Ảnh: Vườn mơ studio)

Bạn trẻ hào hứng sáng tạo trên những chiếc nón lá. (Ảnh: Vườn mơ studio)

Không chỉ là hoạt động trải nghiệm nghệ thuật, workshop còn giúp giới trẻ thêm gắn bó với di sản văn hóa dân tộc, để mỗi chiếc nón trở thành một thông điệp nhỏ về tình yêu quê hương, niềm tự hào Việt Nam.