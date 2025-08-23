Xu hướng cà phê ‘ẩn’ đang thu hút bạn trẻ Sài Gòn

SVO - Giữa thành phố bộn bề ngày nay, nhiều bạn trẻ Sài Gòn chọn tìm đến những quán cà phê 'ẩn' (còn gọi là 'hidden coffee') để tránh xa nhịp sống nhộn nhịp, tấp nập.

Nằm núp trong những con hẻm nhỏ hoặc ở các chung cư cũ, cà phê “ẩn” thường có diện tích vừa và nhỏ, nhằm tạo cảm giác ấm áp như một chốn riêng, một góc nhỏ để khách ẩn mình. Do đó, các quán thường bố trí rất ít bàn, tận dụng hết không gian nhưng vẫn tạo khoảng cách thoải mái cho những nhóm khách khác nhau. Cũng vì không gian nhỏ nên khách đến quán thường giữ im lặng, đó là điểm khác biệt so với mô hình cà phê khác.

Tuy không gian “khiêm tốn” nhưng đa số những quán cà phê “ẩn” được trang trí rất “đồ sộ” bằng sách, đồ gốm, mô hình, giấy dán tường… phù hợp với thị hiếu của khách hàng trẻ. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp thu hút khách hàng.

Nói về lý do chọn thiết kế quán theo phong cách này, chủ một quán cà phê “ẩn” tại phường Diên Hồng (TP. HCM) cho biết: “Ban đầu, chúng mình thích không gian ấm cúng và gần gũi nên muốn tạo nên một không gian như vậy. Sau một thời gian, quán tiếp cận được nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên. Chúng mình rất vui khi được đón tiếp các bạn, được quan sát khách thư thái học bài, làm việc trong không gian bé xinh của quán”.

Tầng trệt của quán rộng khoảng 30m2, kế đó là một tầng lửng rồi đến tầng hai. Theo chủ quán, tầng lửng và khu vực sofa là nơi được nhiều khách yêu thích nhất. “Tầng lửng có cửa sổ to, khách có thể ngắm được mưa hoặc hoàng hôn, rất thơ mộng. Trong khi đó, khu vực sofa thì tương đối thoải mái. Mình nghĩ, chính vì thế mà hai khu vực này rất được lòng khách”, chủ quán nói thêm.

Chủ quán đặt một kệ sách ở tầng lửng, để khách có thể mượn đọc nếu muốn.

Nguyễn Thị Mộng Lành (2005, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) là người thường xuyên tìm đến cácquán cà phê với phong cách ‘ẩn’, chia sẻ: “Mỗi khi có dịp, mình hay cùng bạn bè đến các quán cà phê dạng này để trò chuyện. Khác xa với các quán cà phê thông thường, kiểu quán này mang lại cho mình cảm giác ấm cúng, dễ chịu, phù hợp để gặp mặt bạn bè. Ngoài ra, một số quán còn có sẵn boardgame, phòng khi chúng mình chán có thể mang ra chơi”.

Mộng Lành đặc biệt quan tâm đến các trò chơi “board game” mà quán đã chuẩn bị sẵn cho khách.

Mộng Lành cho biết thêm, điều thu hút bạn đến nhất chính là phong cách trang trí của quán: “Mình thích những nơi có nhiều vật dụng trang trí dễ thương, vừa thích hợp để ngắm, lên hình cũng rất đẹp”.

Vì “ẩn” nên các quán cà phê này thường không dễ tìm, ít có nơi nào vừa đến là nhìn thấy ngay, mà phải đi sâu vào hẻm, hoặc phải tìm trong chung cư… Tuy vậy, nhiều bạn trẻ lại yêu thích cảm giác khám phá này. Lê Thy Anh (2004, ngụ tại P. Linh Trung, TP. HCM) bày tỏ sự hứng thú với việc tìm kiếm các quán cà phê “ẩn”: “Mỗi lần tìm được một quán cà phê mới, đối với mình đó là một hành trình thú vị, cảm giác như đã khai phá được một vùng trời mới. Mình thường đến các quán cà phê này để học, nhờ quá trình khám phá đó mà mình có thêm rất nhiều động lực học tập”.

Không gian quán với nhiều góc riêng tư làm cho bạn trẻ thích thú.

Ngoài không gian ấm cúng, các quán cà phê “ẩn” thường mở những giai điệu nhẹ nhàng, du dương. “Âm nhạc mà quán chọn rất thư giãn, nó giúp mình rất nhiều mỗi khi mình căng thẳng vì việc học”, Thy Anh chia sẻ.