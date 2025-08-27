Chuyên gia cảnh báo: Bệnh nhân là người trẻ gặp tai biến do dùng mỹ phẩm giả ngày càng tăng

SVO - Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vũ Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. HCM cho biết, cuộc sống ngày càng được nâng cao nên nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Kéo theo đó, nhiều bệnh nhân bị tai biến do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ngày càng tăng.

Tại Hội thảo Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng do báo Tiền Phong phối hợp với Cục Quản lý Dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng và các đơn vị tổ chức, đại diện Bộ Y tế ngày 25/8 đã chỉ ra những thế mạnh và nhiều bất cập của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của hàng nghìn sinh viên. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham gia của nhiều khách mời, bao gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, phân phối mỹ phẩm và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, dược phẩm. Sự góp mặt đông đảo của cả giới quản lý, doanh nghiệp và sinh viên đã tạo nên một không gian trao đổi đa chiều.

Rất đông sinh viên tham dự Hội thảo.

Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết, ngành mỹ phẩm tại Việt Nam trong những năm gần đây tăng trưởng nhanh chóng, với quy mô thị trường đạt 2,3 - 2,5 tỷ đôla (tính đến năm 2024), tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm 10 - 15%.

Theo ông Hùng, thị trường mỹ phẩm tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn và chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, với khoảng 80 - 90% mỹ phẩm tiêu thụ là hàng nhập khẩu, mỹ phẩm sản xuất trong nước vẫn còn thiếu về công nghệ, nghiên cứu và thương hiệu.

Mỹ phẩm được phân phối chủ yếu qua siêu thị, nhà thuốc, spa, cửa hàng mỹ phẩm, sàn thương mại điện tử, trong đó, kênh online chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.

Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, vừa qua, tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp làm giả, làm nhái mỹ phẩm cao cấp. Trong tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ ngày 15/5 đến ngày 15/6/2025, có nhiều vụ việc bị triệt phá.

Mặc dù người tiêu dùng biết rõ rằng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây hậu quả khôn lường, nhưng vẫn nhiều người chấp nhận mua, vì ham rẻ. Ông cho rằng: “Chính tâm lý này cũng là một trong những hành vi tiếp tay cho nạn mỹ phẩm giả tràn lan”.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vũ Hoàng phát biểu tại Hội thảo.

Năm 2024, có hơn 80.000 bệnh đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP. HCM. Số bệnh nhân viêm da tiếp xúc dị ứng đang đứng ở vị trí thứ 3, sau viêm da cơ địa và mụn trứng cá. Nguyên nhân một phần là mỹ phẩm kém chất lượng đang phổ biến và gia tăng. Trong số bệnh nhân đến khám, nhập viện tại Bệnh viện Da liễu TP. HCM, có không ít là các bạn trẻ, những người đã dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Các ca này gia tăng về số lượng và độ nặng.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo, TS Alain Khaiat - cựu Chủ tịch ban ISO TC 217 về Mỹ phẩm (hiện là Cố vấn khoa học cho cơ quan quản lý của Singapore) nhấn mạnh: “Minh bạch là yếu tố then chốt để xây dựng thị trường mỹ phẩm lành mạnh”.

TS Alain Khaiat chia sẻ tại Hội thảo.

Theo ông, minh bạch phải được thể hiện trong mọi khâu, từ công bố sản phẩm, ghi nhãn, quảng cáo, đến lưu thông ngoài thị trường. Khi áp dụng chuẩn mực quốc tế, cơ quan quản lý dễ dàng giám sát, còn doanh nghiệp có cơ hội nâng cao uy tín, khẳng định thương hiệu Việt trên thị trường khu vực và quốc tế.

“Dù mỗi quốc gia có đặc thù riêng, nhưng điểm chung là sự công khai, minh bạch phải trở thành nguyên tắc bất biến. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và tạo dựng niềm tin lâu dài nơi người tiêu dùng”, ông Alain Khaiat khẳng định.

Bà Lê Châu Giang - thành viên Ban soạn thảo Nghị định Mỹ phẩm ASEAN, cũng nhấn mạnh vai trò hợp tác quốc tế. Khi mỹ phẩm lưu thông xuyên biên giới ngày càng nhiều, đặc biệt qua thương mại điện tử, việc hài hòa tiêu chuẩn và chia sẻ dữ liệu giữa các nước sẽ giúp Việt Nam kiểm soát chất lượng hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ tốt hơn sức khỏe người tiêu dùng.

Bà Lê Châu Giang phát biểu tại Hội thảo.

Bà Lê Châu Giang cho rằng, để phát triển bền vững, ngành mỹ phẩm Việt Nam phải giải quyết song song hai vấn đề: Nâng cao năng lực sản xuất trong nước và siết chặt quản lý chất lượng. Doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ, nghiên cứu phát triển (R&D), xây dựng thương hiệu bài bản để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.