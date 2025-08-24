Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

ĐHQG TP. HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc top 100 đại học hàng đầu châu Á

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - ĐHQG TP. HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc tốp 100 đại học hàng đầu châu Á, hướng đến năm 2045 thuộc tốp 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Đồng thời, xây dựng đô thị đại học xanh, hiện đại, thân thiện, giữ vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho TP. HCM và cả nước.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, PGS. TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP. HCM cho biết: Nhiệm kỳ 2025 - 2030, ĐHQG TP. HCM tiếp tục kiên định với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh hệ thống, đoàn kết, tiên phong trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

ĐHQG TP. HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc top 100 đại học hàng đầu châu Á, hướng đến năm 2045 thuộc top 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Đồng thời, xây dựng đô thị đại học xanh, hiện đại, thân thiện, giữ vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho TP. HCM và cả nước.

537564761-1095966395980390-4851234944386896358-n.jpg
PGS. TS Vũ Hải Quân phát biểu tại đại hội. (Ảnh: ĐHQG TP. HCM)

Với tầm nhìn phát triển TP. HCM trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, PGS. TS Vũ Hải Quân cho rằng, ĐHQG TP. HCM ý thức rõ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố và đất nước; sẽ quyết tâm bứt phá, hội nhập sâu rộng, tạo đột phá trong giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới tầm nhìn 2045.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên đã biểu dương những thành tích xuất sắc và các kết quả nổi bật mà Đảng bộ ĐHQG TP. HCM đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Thành ủy TP. HCM đề nghị ĐHQG TP. HCM tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 57 gắn với phát triển ĐHQG TP. HCM thông qua các chương trình hành động cụ thể.

537265869-1095966025980427-3743113090251096863-n.jpg
Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại đại hội. (Ảnh: ĐHQG TP. HCM)

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu ĐHQG TP. HCM phải nghiên cứu kỹ, có chương trình hành động mạnh mẽ để triển khai thực hiện, cùng thành phố hiện thực các nhiệm vụ.

“Một trong những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG TP. HCM đề ra là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khu đô thị ĐHQG TP. HCM trở thành đô thị đại học kiểu mẫu xanh, thân thiện, hiện đại… Tôi cho rằng, mục tiêu trên là về mặt mô hình, vấn đề quan trọng đặt ra là phải tái cấu trúc bộ máy, tổ chức bộ máy ĐHQG TP. HCM tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy TP. HCM đề nghị ĐHQG TP. HCM tiếp tục quan tâm đến hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể và chú trọng đời sống học tập, rèn luyện của sinh viên.

Hà Chi
#ĐHQG TP. HCM #đại học top 100 châu Á #đô thị đại học xanh #phát triển giáo dục Việt Nam #nhiệm kỳ 2025-2030 #đổi mới sáng tạo #phát triển đô thị

