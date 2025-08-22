Trước giờ công bố điểm chuẩn, nhiều trường đại học phát đi thông báo cảnh giác với thông tin mạo danh lừa đảo

SVO - Trước giờ công bố điểm chuẩn, nhiều trường đại học tại TP. HCM phát đi cảnh báo đối với phụ huynh và thí sinh cần cảnh giác trước những thông tin giả mạo thông tin trúng tuyển, học bổng nhằm lừa tiền thí sinh, phụ huynh.

Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) vừa phát đi cảnh báo về việc trên mạng xã hội và qua email, điện thoại xuất hiện nhiều tin nhắn, bài đăng giả mạo nhà trường thông báo kết quả trúng tuyển, hướng dẫn nhập học hoặc yêu cầu chuyển khoản các khoản tiền.

Một số đối tượng thậm chí làm giả giấy báo trúng tuyển, mạo danh chương trình học bổng hay trao đổi sinh viên quốc tế, rồi yêu cầu thí sinh “chứng minh tài chính” bằng cách nộp hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Trường ĐH KHTN lưu ý phụ huynh và thí sinh không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ đối tượng nào tự xưng là cán bộ nhà trường. Đồng thời, không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân hoặc số điện thoại, email không rõ nguồn gốc.

Văn bản giả mạo được trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) đăng tải trên các kênh thông tin của nhà trường nhằm cảnh báo đến phụ huynh, thí sinh.

Khi nhận được thông tin đáng ngờ, phụ huynh và thí sinh, sinh viên cần liên hệ ngay phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên hoặc hotline tuyển sinh của trường để xác minh.

Trước đó, một số trường đại học khác tại TP. HCM như trường ĐH Bách khoa, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trường ĐH Nguyễn Tất Thành… cũng đã phát đi những cảnh báo lừa đảo liên quan đến các thông tin trúng tuyển đại học, học bổng du học.

Nhiều trường đại học tại TP. HCM cũng đã thông báo lịch công bố điểm chuẩn chi tiết sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo theo kế hoạch mới.

- Trường ĐH Công Thương TP. HCM công bố điểm chuẩn lúc 18h ngày 22/8.

- Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM sẽ công bố vào 19h30 ngày 22/8.

- Trường ĐH Tài chính Marketing công bố lúc 19h30 ngày 22/8.

- Trường ĐH Kinh tế - Luật: 17h ngày 22/8.

- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM: 19h ngày 22/8.

- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 17h ngày 22/8.

- Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM, trường ĐH Công nghệ thông tin và trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Văn Lang, trường ĐH Hùng Vương TP. HCM, trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Công nghệ TP. HCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM... cũng sẽ công bố điểm chuẩn từ chiều 22/8.