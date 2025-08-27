Ký túc xá mini: Lựa chọn mới ưu tiên của sinh viên

SVO - Với chi phí hợp lý và nhiều tiện ích đi kèm, ký túc xá mini đang dần thay thế phòng trọ, ký túc xá truyền thống trong lựa chọn của nhiều sinh viên. Tuy nhiên, để có trải nghiệm trọn vẹn và an toàn, các bạn sinh viên cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định gắn bó với loại hình thuê trọ này.

"Nhẹ" tiền, nhiều tiện nghi

Ký túc xá mini là các hình thức nhà trọ có quy mô nhỏ hoặc ký túc xá do tư nhân cung cấp. Các phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi tương tự như phòng trọ mini, cho phép sinh viên hoặc người thuê chuyển vào ở ngay mà không cần mua sắm thêm nhiều đồ đạc.

Đặc biệt là khi giá nhà trọ liên tục tăng cao, điện nước tính giá "trên trời" thì ký túc xá mini trở thành lựa chọn tốt của nhiều sinh viên. Chia sẻ thêm về lý do loại hình này lại ngày càng được các bạn sinh viên ưa chuộng so với phòng trọ truyền thống, chị Thùy Dương (25 tuổi, Quản lý ký túc xá mini khu vực TP. HCM) cho biết: “So với sleep box thì ký túc xá mini rộng rãi, thoải mái hơn. So với chung cư thì chi phí rẻ hơn nhiều, không cần đặt cọc lớn hay ký hợp đồng dài hạn. Còn so với phòng trọ truyền thống thì ký túc xá mini an ninh đảm bảo hơn, nhiều dịch vụ như Wi-Fi, vệ sinh đã được lo sẵn, các bạn sinh viên khi thuê trọ không phải quản lý lặt vặt’’.

Không gian bên trong một căn phòng ngủ dành cho 12 người tại ký túc xá mini, 154/22 Nguyễn Kim, TP. HCM.

“Phòng mình đang ở là phòng cho 9 người, dạng giường 3 tầng, ngoài việc sử dụng chung nhà vệ sinh hay phòng tắm với người khác, thì mình hài lòng vì chỉ với giá tiền chưa tới 2 triệu đồng đã bao quát tất cả các chi phí từ tiền điện, tiền nước, được dùng máy lạnh thoải mái, không phải trả thêm chi phí gì khác”, Phan Việt Anh (21 tuổi, quê Đăk Lăk) hiện đã ở ký túc xá mini được một năm chia sẻ.

Các bạn sinh viên hài lòng với không gian sống hiện tại.

Hiện nay, việc lựa chọn chỗ ở của các bạn sinh viên không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề chi phí mà còn có các tiêu chí đi kèm khác như: Không gian sống phù hợp, thoải mái về giờ giấc…

Lượng Lê (22 tuổi, quê An Giang) chia sẻ: “Trong quá trình ở, mình thấy có nhiều thuận lợi, từ bếp đến nội thất, giường ngủ, khu sinh hoạt chung, bàn học, khu phơi đồ trên sân thượng... đều đầy đủ, thậm chí còn cả các vật dụng nấu ăn nữa, so với những nơi khác mình từng ở thì không”.

Các khu vực sân thượng, nhà vệ sinh, hành lang bên trong ký túc xá mini.

Dù mang lại nhiều tiện lợi, vẫn có không ít những khúc mắc từ việc san sẻ không gian sống trong ký túc xá mini, khi một phòng sẽ có ít nhất từ 9 đến 12 người sống chung. Từ chuyện sử dụng chung nhà vệ sinh, bếp nấu ăn, đến việc giữ gìn vệ sinh, tiếng ồn hay ý thức sinh hoạt tập thể… đều có thể trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn.

“Ở chung đông người thì cũng phải chấp nhận đôi lúc bất tiện như: Có bạn thức khuya, mở nhạc hay nấu ăn trễ, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Nhưng mình nghĩ đó cũng là trải nghiệm để học cách nhường nhịn và sắp xếp hợp lý”, Lý Thái Hòa (19 tuổi, quê An Giang) cho biết.

Cẩn thận trước những thông tin lừa đảo

Song song với sự tiện nghi và mức giá hấp dẫn, ký túc xá mini cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ về an toàn và lừa đảo. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp sinh viên vì tin vào quảng cáo “giá rẻ bất ngờ”, vội vàng chuyển tiền đặt cọc online mà không trực tiếp đến xem phòng, để rồi mất trắng.

Ngoài ra, các vấn đề như phòng cháy chữa cháy, an ninh, hay hợp đồng thuê nhà thiếu ràng buộc pháp lý, cũng là những “lỗ hổng” khiến nhiều sinh viên phải phiền toái về sau.

Trước thực tế ngày càng nhiều tân sinh viên tìm đến ký túc xá mini như một giải pháp tiết kiệm và tiện nghi, vấn đề an toàn và nguy cơ lừa đảo cũng trở thành mối quan tâm lớn. Chị Thùy Dương - người quản lý ký túc xá nhiều năm, lưu ý một số nguyên tắc cơ bản mà các bạn trẻ cần ghi nhớ để tránh rủi ro khi thuê trọ loại hình này như: Đi xem trực tiếp trước khi đặt cọc, hợp đồng phải rõ ràng, chi tiết, tuyệt đối không chuyển tiền online khi chưa xem phòng...

Chị còn cho biết thêm: “Nếu thấy giá rẻ bất thường so với thị trường, hoặc bị hối thúc chuyển tiền gấp, không cho xem phòng thật, hay chỉ nói miệng mà không có hợp đồng… thì khả năng rất cao là lừa đảo”.

Cũng đã từng nhiều lần chuyển chỗ ở, Phan Việt Anh muốn chia sẻ lại những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy được cho các bạn tân sinh viên: “Các bạn nên lựa chọn những căn có không gian thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên nhiều, có không gian để học tập, làm việc, đặc biệt là có hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị theo đúng quy định của pháp luật”.