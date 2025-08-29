Sôi nổi trào lưu tập ngôn ngữ ký hiệu theo OST phim 'Mưa đỏ'

SVO - Vừa qua, ca khúc 'Còn gì đẹp hơn' (do Nguyễn Hùng sáng tác và trình bày) đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Từ đó, trào lưu tập ngôn ngữ ký hiệu theo lời bài hát 'Còn gì đẹp hơn' trở nên thịnh hành, được giới trẻ hưởng ứng mạnh mẽ.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, đến 11h ngày 29/8, phim Mưa đỏ đã đạt doanh thu hơn 220 tỷ đồng, sau một tuần công chiếu. Không ít khán giả chấp nhận ngồi hàng ghế đầu để xem phim, vì các suất chiếu ở nhiều rạp đều đã kín chỗ.

Song song với "cơn sốt" Mưa đỏ, bài hát Còn gì đẹp hơn - OST của phim cũng trở nên thịnh hành. “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về… Mẹ ơi, vui lên! Mẹ có đứa con anh hùng. Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước… Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn?” là những câu hát liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội nhiều ngày qua. Chị Trần Thùy Linh (Giáo viên Ngữ văn, Bắc Ninh) đã dựa vào lời bài hát này để tạo nên một video tập ngôn ngữ ký hiệu. Video của chị Linh được đăng tải trên TikTok, hiện đã đạt hơn 2,7 triệu lượt xem, hơn 200.000 lượt yêu thích.

Nhìn thấy video của mình được nhiều người đón nhận, chị Linh vừa vui, vừa lo: “Mình cũng đã có một số video khác được mọi người ủng hộ và “tập theo”, nhưng chắc mọi người không biết “video gốc” (là video của Linh). Mình vui vì sẽ nhiều người biết đến ngôn ngữ ký hiệu hơn và lo vì có thể họ sẽ hiểu sai về loại ngôn ngữ ấy”.

Những video tập ngôn ngữ ký hiệu theo OST 'Mưa đỏ' trở thành trào lưu trong tuần qua.



Hiện tại, những video tập ngôn ngữ ký hiệu theo ca khúc Còn gì đẹp hơn đã trở thành trend. Ngoài phiên bản của Thùy Linh, còn có nhiều bản dịch khác. “Mình cùng bạn bè có những video dùng ký hiệu khác nhau. Và người xem thường thắc mắc ai mới là người dịch đúng. Nhưng khi dịch một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, luôn có sự khác biệt giữa các bản dịch mà! Sai và khác là hai khái niệm không đồng nhất. Nên mình thấy sự khác biệt giữa các bản dịch của bọn mình rất thú vị”, chị Linh chia sẻ.

Thùy Linh cho biết thêm, ngôn ngữ ký hiệu là bản sắc riêng của cộng đồng người điếc. Linh không xem video của mình là một cách để dạy ngôn ngữ ký hiệu: “Chúng mình - những người nghe làm về ngôn ngữ ký hiệu, cũng có rất nhiều lưu ý. Trong đó, quan trọng nhất là không dạy ngôn ngữ ký hiệu”.

Thùy Linh hy vọng, ngôn ngữ ký hiệu sẽ ngày càng phát triển trong cộng đồng.

Vì vậy, chủ nhân của trào lưu này hy vọng mọi người có thể tìm hiểu trước khi dùng. Linh cũng gợi ý một số kênh tham khảo như: Từ điển ngôn ngữ ký hiệu, kênh TikTok Ngôn ngữ ký hiệu là một ngôn ngữ, Trung tâm Nắng Mới…