Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Sinh viên TP. HCM tự hào tiến bước dưới cờ Tổ quốc vinh quang

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hội Sinh viên TP. HCM và trường ĐH Mở TP. HCM đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tiếp bước cha anh - Rạng danh Tổ Quốc', với chủ đề 'Sinh viên Thành phố tự hào tiến bước dưới cờ Tổ quốc vinh quang'.

Chương trình diễn ra tại Hội trường 602 của trường ĐH Mở TP. HCM, có sự tham gia của bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP. HCM và ông Phạm Xuân Bình (Hai Hòa) - Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn, những nhân chứng sống của phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định.

538702328-1089558333356541-6888478495185530783-n.jpg

Tại đây, các đại biểu và hơn 400 sinh viên đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua các tiết mục đặc sắc và những câu chuyện truyền cảm hứng: Khán giả được lắng nghe lại những lời tuyên ngôn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ chào cờ lịch sử, thưởng thức các ca khúc cách mạng như Mười chín tháng TámNam Bộ kháng chiến, cũng như tổ khúc Sinh viên tranh đấu.

Chương trình đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ: Dù ở bất kỳ thời đại nào, tình yêu Tổ quốc, khát vọng cống hiến và tinh thần tự hào dân tộc luôn là điểm chung bất biến của tuổi trẻ Việt Nam.

Cùng xem lại những hình ảnh của chương trình:

538549920-1089558690023172-636277421005446053-n.jpg
539001990-1089558926689815-2145689784805032346-n.jpg
537658419-1089559166689791-3206702810454677965-n.jpg
539444870-1089559156689792-4979935803395088180-n.jpg
539468524-1089558700023171-403660552614883850-n.jpg
539572472-1089558533356521-333920139457980271-n.jpg
539079424-1089558376689870-1702031765796252300-n.jpg
539413918-1089558496689858-4593702420049075484-n.jpg
539345145-1089558443356530-4024110092858220089-n.jpg
540470182-1089558620023179-6217815202662324722-n.jpg
538611924-1089559056689802-389328566330402595-n.jpg
538491130-1089558850023156-5405889926844476584-n.jpg
540471745-1089558883356486-3401514070708630916-n.jpg
541418654-1089559033356471-418395978384237774-n.jpg
541272308-1089559103356464-4946208332986039584-n.jpg
540576858-1089558803356494-2233285806424382627-n.jpg
540550257-1089558780023163-6373321223021927678-n.jpg
Hà Chi
#Sinh viên TP. HCM #Cách mạng Tháng Tám #Quốc khánh 2/9 #Tiếp bước cha anh #Tinh thần tự hào dân tộc #ĐH Mở TP. HCM #Chương trình nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục