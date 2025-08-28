Sinh viên TP. HCM tự hào tiến bước dưới cờ Tổ quốc vinh quang

SVO - Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hội Sinh viên TP. HCM và trường ĐH Mở TP. HCM đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tiếp bước cha anh - Rạng danh Tổ Quốc', với chủ đề 'Sinh viên Thành phố tự hào tiến bước dưới cờ Tổ quốc vinh quang'.

Chương trình diễn ra tại Hội trường 602 của trường ĐH Mở TP. HCM, có sự tham gia của bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP. HCM và ông Phạm Xuân Bình (Hai Hòa) - Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn, những nhân chứng sống của phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định.

Tại đây, các đại biểu và hơn 400 sinh viên đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua các tiết mục đặc sắc và những câu chuyện truyền cảm hứng: Khán giả được lắng nghe lại những lời tuyên ngôn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ chào cờ lịch sử, thưởng thức các ca khúc cách mạng như Mười chín tháng Tám và Nam Bộ kháng chiến, cũng như tổ khúc Sinh viên tranh đấu.

Chương trình đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ: Dù ở bất kỳ thời đại nào, tình yêu Tổ quốc, khát vọng cống hiến và tinh thần tự hào dân tộc luôn là điểm chung bất biến của tuổi trẻ Việt Nam.

Cùng xem lại những hình ảnh của chương trình: