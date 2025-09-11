Học bổng ‘SCG Sharing the Dream’ lần thứ 19 chính thức khởi động

Lần thứ 19 này, chương trình sẽ trao tặng 150 suất học bổng với tổng giá trị 1,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập trên khắp cả nước. Đây không chỉ là nguồn động viên thiết thực về tài chính, mà còn là minh chứng cho sự cam kết bền bỉ của SCG trong việc giảm bất bình đẳng, trao cơ hội học tập và đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình chạm tới ước mơ và kiến tạo một tương lai bền vững.

Vượt xa giá trị vật chất, chương trình học bổng 'SCG Sharing the Dream 2025' còn chú trọng vào việc trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện. Đối với sinh viên, học bổng mang đến cơ hội được đào tạo chuyên sâu về phát triển bền vững và cách thức xây dựng các dự án cộng đồng. Các bạn trẻ sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia của tập đoàn SCG trong quý I và quý II năm 2026 để cùng xây dựng và phát triển ý tưởng về ESG. Đặc biệt, những dự án có triển vọng sẽ được Tập đoàn SCG hỗ trợ kinh phí để triển khai trong thực tế vào quý III cùng năm. Bên cạnh đó đó, các em học sinh cũng được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực thông qua các hoạt động tư vấn, gia sư nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và phát triển tư duy sáng tạo.

Những sinh viên được nhận học bổng 'SCG Sharing the Dream' năm 2024.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ: “Với trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội trong đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi Việt Nam, chúng tôi luôn trân trọng những nỗ lực bền bỉ và sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp như Tập đoàn SCG. Từ thực tế tại nhiều địa phương, chúng tôi thấy rõ những khó khăn mà học sinh, sinh viên đang đối diện, từ điều kiện kinh tế đến cơ hội tiếp cận tri thức. Chính vì vậy, học bổng 'SCG Sharing the Dream' không chỉ mang giá trị vật chất, tiếp sức cho các em vững bước tới trường mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục vững bước trên con đường học tập và trưởng thành. Trong suốt 18 năm qua, chương trình đã thực sự trở thành một người bạn đồng hành thân thiết, góp phần thắp sáng hàng nghìn ước mơ xanh của học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi tin rằng, từ những hạt mầm được vun trồng hôm nay, các em sẽ trưởng thành, có ý chí và niềm tin vững chắc, sẵn sàng đóng góp tích cực cho cộng đồng và đất nước mai sau”.

Huỳnh Ngọc Hiếu (ĐH Kinh tế TP. HCM và ĐH RMIT) là một trong những gương mặt truyền cảm hứng của học bổng 'SCG Sharing the Dream'. Hiếu từng là một đứa trẻ bình thường cho đến khi một biến cố khiến anh không còn nhìn thấy ánh sáng. Sự tần tảo của mẹ và nỗ lực của cha đã trở thành động lực giúp Hiếu vượt qua những khó khăn và giới hạn của bản thân để theo đuổi đam mê công nghệ. Với sự đồng hành từ học bổng, Hiếu không chỉ có thêm cơ hội kết nối, học hỏi từ các anh chị và bạn bè cùng chương trình mà còn ấp ủ khát vọng mang kiến thức công nghệ của mình đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ người khuyết tật phát triển và hòa nhập xã hội.

Nguyễn Duy Khang (ngành Kỹ thuật Cơ điện tử tại ĐH Cần Thơ) là một trong những gương mặt nổi bật của chương trình Học bổng 'SCG Sharing the Dream 2023'. Dù ba thường xuyên đau ốm, gia đình chưa có chỗ ở ổn định và thu nhập còn bấp bênh, Khang vẫn luôn tin rằng, giáo dục là con đường ngắn nhất để Khang thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư cơ điện tử. Với sự hỗ trợ từ học bổng, Khang đã xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi 'ESG Ambassador ASEAN 2024'.