Bạn trẻ Sài Gòn thích thú trải nghiệm workshop bánh Trung Thu và đèn lồng sáng tạo

SVO - Không khí Trung Thu trong năm 2025 dần mang đến diện mạo mới, vừa giữ lại nét truyền thống, vừa bùng nổ sắc màu trong từng chiếc bánh, từng chiếc lồng đèn.

Sân chơi decor bánh Trung Thu nhiều sắc màu

Nhắc đến Trung Thu, không thể thiếu những chiếc bánh, biểu tượng gắn liền với sự đoàn viên. Nhưng khác với hình ảnh quen thuộc của bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, với nhân đậu xanh, thập cẩm hay trứng muối, năm 2025 chứng kiến một “cơn sóng” mới, hương vị hiện đại, thiết kế tinh xảo, mang dấu ấn cá nhân của người làm.

Bánh Trung Thu sáng tạo, với thiết kế tròn như hành tinh, lớp vỏ ngọc lung linh, bên trong là nhân lava phô mai tan chảy.

Trào lưu bánh Trung Thu không chỉ ngon mà còn phải đẹp như tác phẩm nghệ thuật để bạn trẻ tha hồ “check-in”.

Thay vì đi mua bánh hộp đóng sẵn, nhiều bạn trẻ lại chọn các workshop làm bánh Trung Thu, tự tay nhào nặn, thử nghiệm từ khuôn bánh truyền thống cho đến cách trang trí thủ công cầu kỳ. Hình hoa sen, cá chép, mây trời, hay cả nhân vật hoạt hình đều được vẽ hoặc khắc lên mặt bánh bằng những đường nét tinh tế.

Bánh Trung Thu thủ công 3D siêu thực, tạo hình sống động như thật.

Hùng Thị Cẩm Linh (2002, Thủ Đức, TP. HCM) chia sẻ: “Với mình, bánh Trung Thu không chỉ để ăn mà còn là cách để thể hiện tình cảm và gu thẩm mỹ. Mình thích vẽ tay các chi tiết nhỏ trên mặt bánh. Khi tặng bạn bè, chiếc bánh trở thành món quà độc bản”.

Workshop làm bánh Trung Thu mở màn một “mùa trăng” ý nghĩa cho các bạn trẻ.

Những chiếc bánh vị tiramisu, matcha, trà hoa nhài, phô mai... cả chanh dây, hay cocktail đang dần thay thế cho những nhân quen thuộc. Chính sự đa dạng này đã khiến bánh Trung Thu trở nên gần gũi hơn với gu thưởng thức của thế hệ Z và Alpha.

Đèn lồng trung thu hot trend

Trung Thu 2025 chứng kiến sự trở lại của nhiều chất liệu mới trong việc làm đèn, biến những vật dụng tưởng chừng quen thuộc thành điểm nhấn decor độc đáo. Bên cạnh đèn giấy kiếng hình ngôi sao hay cá chép vốn gắn bó với ký ức tuổi thơ, các bạn trẻ nay đặc biệt yêu thích những chiếc lồng đèn hoa kẽm nhung, mang giá trị bền vững.

Đèn hoa kẽm nhung là cái tên nổi bật nhất mùa Trung Thu năm nay. Từ những sợi kẽm uốn thành khung, được bọc lớp nhung mềm nhiều màu, các bạn trẻ có thể tạo nên vô số hình dáng độc đáo: bông hoa, trái tim, con thỏ, mặt trăng… Không chỉ đẹp mắt, loại đèn này còn bền hơn đèn giấy kiếng và có thể tái sử dụng làm đồ decor trong phòng.

Không chỉ trẻ em thích thú, người trẻ cũng hào hứng “rước đèn” và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Lồng đèn gắn gấu bông mini hoặc charm cũng được các bạn trẻ đặc biệt ưa chuộng trong những ngày gần đây. Những chú gấu nhỏ xinh, đôi khi là nhân vật hoạt hình như Kuromi, Melody, Doraemon, Pikachu… treo trong lồng đèn. Đây là kiểu đèn đặc biệt được Gen Z yêu thích để chụp ảnh check-in hoặc mang theo trong các buổi dạo chơi Trung Thu.

Tú Quyên (2003, trường ĐH Công nghệ TP. HCM) bày tỏ: “Mình thấy từ những chiếc bánh tinh xảo như bức tranh đến những chiếc đèn lồng lung linh như decor nghệ thuật đã làm mới không khí Trung Thu. Đó là sự hòa quyện giữa nền văn hóa truyền thống và hiện đại”.

Trung Thu 2025 đang đánh dấu sự thay đổi thú vị, bên cạnh hương vị bánh nướng, bánh dẻo quen thuộc, những chiếc lồng đèn sáng tạo, bắt trend cũng góp phần làm nên một mùa trăng đáng nhớ.