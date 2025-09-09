Quán cà phê Sài Gòn rực rỡ mùa Trung Thu, hút giới trẻ check-in

SVO - Chưa đến rằm tháng Tám, nhiều quán cà phê ở Sài Gòn đã 'lột xác', với hàng chục chiếc lồng đèn rực rỡ và những góc chụp hình đậm chất Trung Thu. Sự chuẩn bị sớm và công phu này nhanh chóng biến các quán thành địa điểm check-in, thu hút giới trẻ ghé đến thưởng thức đồ uống và 'săn' ảnh.

Không gian lễ hội giữa lòng thành phố

Những ngày đầu tháng Chín, dạo quanh các tuyến đường trung tâm Sài Gòn, dễ dàng bắt gặp nhiều quán cà phê rực rỡ sắc màu Trung Thu. Từ lồng đèn giấy truyền thống, mô hình chị Hằng - chú Cuội, đến những góc trang trí hiện đại với ánh đèn LED, tất cả góp phần tạo nên không gian đậm chất lễ hội.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức cà phê, nhiều bạn trẻ xem các quán này như “phim trường mini” để ghi lại khoảnh khắc mùa trăng. Một số quán cà phê tại khu vực trung tâm TP. HCM luôn đông khách, đặc biệt vào buổi tối và cuối tuần. Đáng chú ý, một số quán còn chuẩn bị sẵn dịch vụ cho thuê trang phục để khách thỏa sức chụp hình check-in ngay tại chỗ.

Góc chụp ảnh được thiết kế như một phim trường thu nhỏ. (Ảnh: Saha Coffee)

Minh Thư (19 tuổi, trường ĐH Mở TP. HCM) chia sẻ: “Trung Thu năm nào mình cũng muốn có vài tấm ảnh kỷ niệm. Các quán cà phê trang trí rất dễ thương, vừa được ngồi tám chuyện với bạn bè, vừa có hình đẹp để đăng mạng xã hội”.

Đặc biệt, để bộ ảnh thêm trọn vẹn, nhiều bạn còn diện áo dài, áo yếm, hay trang phục cách tân. Việc kết hợp không gian Trung Thu cùng nét đẹp truyền thống đã tạo nên sức hút riêng, khiến những bức hình vừa hiện đại, vừa mang hồn lễ hội xưa.

Nhiều bạn trẻ thích thú check-in cùng lồng đèn Trung Thu tại quán. (Ảnh: Hỉn Coffee)

Trào lưu trang trí mùa lễ hội trong kinh doanh F&B

Không khó để nhận thấy, việc trang trí theo mùa lễ hội đang trở thành xu hướng trong ngành F&B. Với mức giá đồ uống dao động từ 40.000 - 70.000 đồng/ly, khách hàng vừa có trải nghiệm thức uống, vừa có cơ hội check-in trong không gian nghệ thuật, lung linh như studio.

Đèn lồng giấy nhiều màu phủ kín không gian quán. (Ảnh: Oromia Coffee & Lounge)

Thanh Hà (20 tuổi, ĐH RMIT) nhận xét: “Mình bất ngờ vì các quán đầu tư trang trí sớm như vậy. Vào đây có cảm giác như đang tham gia hội Trung Thu thu nhỏ, mà giá nước cũng không khác nhiều so với ngày thường”.

Theo chia sẻ từ một số chủ quán, chi phí để dựng tiểu cảnh Trung Thu mỗi năm không hề nhỏ, nhưng lợi ích mang lại là rõ rệt: Lượng khách tăng, thương hiệu được nhận diện rộng rãi hơn và đặc biệt là tạo dấu ấn văn hóa trong lòng thực khách.